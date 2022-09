BLACKPINK khiến fan "bấn loạn" chỉ với 20 giây của "Shut Down": Intro như nhạc phim "Penthouse"

HHT - Đoạn teaser 20 giây của "Shut Down" (BLACKPINK) đang trở thành giai điệu "ám ảnh" người nghe ngay khi vừa đăng tải. Fan đùa rằng: "Pink Venom" sắp bị cho ra rìa rồi!.

Nửa đêm 13/9 (theo giờ Hàn Quốc), những giai điệu đầu tiên của ca khúc chủ đề Shut Down, nằm trong full album Born Pink của BLACKPINK đã chính thức được hé lộ. 20 giây ngắn nhưng cuốn hút của Shut Down đang khiến cư dân mạng toàn cầu không ngừng nhấn replay.

Video teaser của Shut Down "nhá hàng" giai điệu được phối từ sample là bản La campanella của Paganini. Mở đầu của Shut Down là tiếng vĩ cầm và kết thúc bằng lời hát của Rosé: "Keep watching me shut you down", hứa hẹn sẽ là câu hát đinh và viral sắp tới.

Phần nhạc của đoạn teaser khiến người nghe vừa như đắm chìm trong không khí của một buổi nhạc giao hưởng, vừa liên tưởng đến mở đầu của một bộ phim giới thượng lưu. Một fan đã ghép nhạc đoạn teaser của Shut Down với một vài phân cảnh của bộ phim Penthouse và nhận được "bão tim" trên Twitter.

Cư dân mạng Hàn để lại nhiều bình luận phấn khích về đoạn teaser của Shut Down: "Đỉnh quá trời, không thể tưởng tượng nổi, hãy tiếp tục thế này trong 100 năm tới đi", "Rosé nổi bật thật, quá ư lộng lẫy", "Tôi có thể cảm nhận được họ thực sự đã đầu tư thế nào cho MV lần này"...

Fan Việt cũng không giấu nổi sự phấn khích:

"Nghe con beat cái muốn quay về Hera Palace (trong phim Penthouse - PV) quậy quá. Thật sự nổi da gà nha, không nghĩ nhóm sẽ pha trộn dòng nhạc cổ điển vào bài hát, quá ấn tượng và mới mẻ."

"Cái beat vang lên thì đầu cũng chạy mấy đoạn phim như Penthouse ,Thế giới hôn nhân, Sky Garden, cháy."

"Cất Pink Venom vào góc thôi!"