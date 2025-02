BLACKPINK lấn sân nghiệp diễn: Jisoo, Jennie vấp tranh cãi, Lisa tốt ngoài mong đợi

HHT - Lần lượt rẽ hướng sang con đường diễn xuất, các thành viên Jisoo, Jennie hay gần nhất là Lisa nhận được những đánh giá khác nhau. Liệu người hâm mộ có được nhìn thấy Rosé ở vai trò diễn viên trong tương lai?

Ngay từ khi teaser được công bố, The White Lotus 3 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thành công của các phần trước và không thể không kể tới sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK). Khác với hình tượng sắc sảo thường thấy, Lisa ở The White Lotus 3 được cư dân mạng nhận xét là mang tới nét chuẩn con gái Thái Lan, nhìn gần gũi, mộc mạc và thân thiện.

Lisa vào vai Mook - một nhân viên của khu nghỉ dưỡng The White Lotus, kiêm cố vấn sức khỏe cho khách lưu trú tại khách sạn. Vì chỉ là nhân vật phụ nên đất diễn của cô không nhiều.

Nhưng chỉ với vài phân cảnh nhỏ trong phim, Lisa đã khiến khán giả bất ngờ trước năng lực diễn xuất của mình. Trong tập 1 vừa lên sóng, phân đoạn Mook phải nhờ sự giúp đỡ của một nam đồng nghiệp khi xe máy cô bị hỏng giữa đường đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trong The White Lotus, "em út" BLACKPINK có diễn xuất và giọng thoại tự nhiên, thể hiện được tính cách nồng nhiệt của Mook. Đồng thời, phát âm tiếng Anh tốt hay những biểu cảm hài hước nhỏ cũng là một điểm cộng cho khả năng diễn xuất của Lisa. Với vai trò mới, cô đang có một khởi đầu tốt.

Khác với Lisa, vai diễn đầu tiên của Jennie ở The Idol (2023) lại vướng nhiều tranh cãi. Lần thử sức ở lĩnh vực mới của nữ idol đã khiến fan thất vọng bởi diễn xuất thiếu thuyết phục cùng những phân cảnh bị cho là quá nhạy cảm tới mức phá sạch hình tượng idol. Trước phản ứng dữ dội hướng vào phim, HBO đã quyết định không tiếp tục sản xuất các mùa tiếp theo cho The Idol.

Sau nhiều lần "bén duyên" với vai trò khách mời ở nhiều bộ phim, cuối năm 2021, Jisoo đảm nhận vai nữ chính Eun Young Ro trong Snowdrop. Snowdrop có kịch bản bị cho là thiếu điểm nhấn, trong khi đó diễn xuất của Jisoo cũng quá non nớt, biểu cảm khuôn mặt gượng gạo, giọng thoại khó nghe và thiếu cảm xúc.

Không chỉ nhận phản hồi tiêu cực về khả năng diễn xuất ở bộ phim đầu đóng chính, với dự án điện ảnh mới Newtopia, mỹ nhân họ Kim cũng nhận về những phản hồi tiêu cực tương tự. Biểu cảm bị cho là quá lố và đài từ chưa cải thiện. Bên cạnh đó, cũng có không ít những ý kiến bênh vực cô, rằng khả năng lột tả cảm xúc nhân vật bằng ánh mắt của cô đã có nhiều tiến bộ.

Jisoo còn 2 bộ phim nữa chưa lên sóng đang được trông đợi. Omniscient Reader’s Viewpoint (Toàn Trí Độc Giả) - một trong những webtoon nổi tiếng của Hàn Quốc có Jisoo tham gia đã tung trailer. Fan không khỏi hoang mang bởi nhân vật Lee Ji Hye do Jisoo thủ vai có tạo hình không sát với nguyên tác. Thêm vào đó, chi tiết nhân vật này cầm súng trên tay thay vì cầm kiếm giống truyện đã gây tranh cãi dữ dội. Gần đây, Jisoo cũng đã xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới Boyfriend on Demand, đóng cùng Seo In Guk.

Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, BLACKPINK đã có 3/4 thành viên rẽ hướng sang con đường diễn xuất. Người hâm mộ tò mò liệu mảnh ghép cuối của nhóm là Rosé sẽ thử sức ở lĩnh vực này trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại, khả năng chủ hit APT. đóng phim là rất thấp vì cô chưa từng tiết lộ ý định muốn đóng phim và nhiều lần bày tỏ mong ước tập trung vào việc phát triển sự nghiệp âm nhạc.