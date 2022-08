BLACKPINK sẽ tung 2 MV tái xuất, được đầu tư lớn nhất trong lịch sử YG

HHT - Nửa đêm ngày 31/8 (theo giờ Hàn Quốc), trailer thông báo thời gian BLACKPINK trở lại đã chính thức được phát hành. Nhóm sẽ phát hành một ca khúc mở đường trong tháng 8, trước khi ra mắt album chính thức vào tháng 9 năm nay.

Sau khi trailer thông báo màn comeback của BLACKPINK được tung ra, sáng ngày 1/8, phía YG xác nhận BLACKPINK sẽ có 2 MV được phát hành trong đợt tái xuất này. Đây là 2 MV được đầu tư với kinh phí lớn nhất trong lịch sử YG Ent. Đại diện công ty cho biết thêm các cô gái cũng chuẩn bị nhiều hoạt động quảng bá bên cạnh những thông tin đã được công bố, xứng tầm với danh tiếng của nhóm hiện tại.

Theo trailer, BLACKPINK sẽ phát hành một MV cho ca khúc mở đường vào tháng 8. Tháng 9, nhóm sẽ ra mắt album. Tháng 10, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK sẽ chính thức khởi động. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, bởi đây là màn tái xuất chính thức của cả nhóm sau gần 2 năm vắng bóng. Truyền thông Hàn đưa tin album ra mắt vào tháng 9 này của BLACKPINK sẽ là một full album.

Trước đó, vào sáng ngày 29/7, BLACKPINK đã chính thức phát hành MV ca khúc Ready For Love - ca khúc từng được tiết lộ trong phim tài liệu của nhóm Light Up The Sky. Ngay khi ra mắt, MV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía công chúng, leo Top trending của nhiều quốc gia. MV là sự kết hợp của nhóm với PUBG, do các nhân vật ảo của BLACKPINK đóng chính.

Phần MV với kỹ xảo, đồ họa được đầu tư công phu của Ready For Love cũng nhận được nhiều lời khen từ người xem. Phần pre-chorus do Jisoo và Rosé thể hiện của Ready For Love được cư dân mạng đánh giá là đoạn "gây nghiện" nhất của ca khúc. Ready For Love như liều thuốc xoa dịu "cơn đói" nhạc của BLINK (fandom của BLACKPINK) trước khi nhóm chính thức trở lại.