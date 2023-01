BLACKPINK trở lại lễ hội âm nhạc Coachella, là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên làm được điều này!

HHT - Đầu năm 2023 trở nên sôi động và “hot” như thể đang là mùa Hè với sự trở lại của “siêu nhóm nữ” GOT The Beat của nhà SM sau một năm vắng bóng.

HHT - "Cơn sốt" của "The Glory" khiến cư dân mạng "đào lại" một số vụ việc bắt nạt. Nhiều người cho rằng cảnh nữ chính bị bạo lực ở tập 1 được dựa trên những câu chuyện có thực, từng xảy ra tại Hàn Quốc.

HHT - Dave Bautista sẽ nói lời chia tay với vai diễn Drax the Destroyer sau khi "Guardians of the Galaxy Volume 3" kết thúc. Theo Dave, anh cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó vì Drax là “một màn trình diễn ngớ ngẩn”.