BLACKPINK trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên đảm nhận cương vị này của Liên Hợp Quốc

HHT - BLINKs (fandom của BLACKPINK) đang vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào khi sáng nay, BLACKPINK đã chính thức được bổ nhiệm trở thành người đại diện ủng hộ cho các mục tiêu toàn cầu của tổ chức Liên Hợp Quốc (SDGs Advocates).

Mới đây, tài khoản Twitter của Liên Hợp Quốc đã chính thức thông báo BLACKPINK được bổ nhiệm là một trong những đại diện ủng hộ cho các mục tiêu phát triển bền vững (hay còn gọi là mục tiêu toàn cầu) của Liên Hợp Quốc (Sustainable Development Goals Advocates - SDGs Advocates). Đây chính là kết quả của việc lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng đến từ Ủy ban Liên Hợp Quốc.

Các thành viên sẽ cùng 16 đại diện còn lại ủng hộ cho mục tiêu phổ quát này của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi giải quyết các vấn đề về con người như nghèo đói, bệnh tật, cũng như các vấn đề kinh tế, xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng cuộc sống hòa bình và thịnh vượng. Đáng chú ý, BLACKPINK chính là nhóm nhạc châu Á đầu tiên được sự bổ nhiệm trong vai trò này.

Các thành viên BLACKPINK đã bày tỏ niềm vui cũng như nguyện vọng được góp sức phát triển mục tiêu chung này sau khi nhận được lá thư từ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres: "Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia vào công cuộc tạo nên con đường định hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn".

Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên BLACKPINK nhận được sự tin tưởng của Liên Hợp Quốc trong việc lan tỏa những mục tiêu tốt đẹp của tổ chức này. Tháng 2 năm nay, BLACKPINK cũng được bổ nhiệm làm đại diện cho Hội nghị Biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc.

Tầm ảnh hưởng lớn của BLACKPINK trong việc xây dựng hình tượng và truyền cảm hứng đến đại chúng chính là yếu tố then chốt cho những quyết định này. Chuỗi video Climate action in your area #COP26 kêu gọi người dân nhận thức và hành động vì biến đổi khí hậu của 4 thành viên cũng đạt gần 7 triệu lượt xem trên YouTube.

Đình Phúc