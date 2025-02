Blake Lively chuẩn "mean girl": Nói đùa "tàn nhẫn" về bạn diễn Leighton Meester

HHT - Một đoạn phỏng vấn trước đây của Blake Lively cùng Leighton Meester được đào lại. Cô vợ xinh đẹp của “Deadpool” Ryan Reynolds bị chỉ trích là xấu tính vì đã nói một điều “tàn nhẫn” về bạn diễn của cô trong series “Gossip Girl”.

Khi cuộc kiện tụng giữa Blake Lively và đạo diễn Justin Baldoni tiếp tục nóng lên, một số cuộc phỏng vấn trong quá khứ của Blake Lively được đào lại. Trong đó, có một phỏng vấn Blake Lively thực hiện cùng Leighton Meester - bạn diễn trong Gossip Girl gây xôn xao. Nhiều người đã chỉ trích Blake Lively xấu tính khi có lời nói đùa “tàn nhẫn” với Leighton Meester.

Cụ thể, người vợ xinh đẹp của “Deadpool” Ryan Reynolds nói về một người trong số những người có mặt ở đó đã “bắt đầu trong lồng”. Khi nói điều đó, Blake Lively đã vẫy tay về phía Leighton Meester. Mặc dù Blake Lively tỏ ra đó là một trò đùa nhưng nhiều netizen chỉ trích cô "lộ mặt" xấu tính, “tàn nhẫn”, bởi Leighton Meester được sinh ra ở trong tù.

Nhiều bình luận cho biết họ bị sốc trước lời nói này của Blake Lively và phẫn nộ thay cho Leighton Meester: “Cô ta rõ ràng nhắm đến Leighton khi nói điều đó", “Tội nghiệp Leighton, thật là tàn nhẫn”, “Độc ác là đã nói giảm nói tránh về hành động này rồi đấy”...

Gossip Girl là một trong những series ăn khách của Mỹ, gồm có 6 mùa phim, phát sóng từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2012. Thành công của Gossip Girl đã làm bệ phóng đưa nhiều tên tuổi diễn viên nổi tiếng, đến gần hơn với công chúng như Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Penn Badgley…

Trong Gossip Girl, Blake Lively và Leighton Meester đảm nhận hai nhân vật là trung tâm của loạt phim, xinh đẹp, nổi bật, là đôi bạn thân nổi tiếng. Tuy nhiên, từ thuở còn đóng Gossip Girl, tin đồn về mối bất hòa giữa cả hai đã râm ran.

Một số nguồn tin tiết lộ dù là đôi bạn thân trên màn ảnh nhưng ngoài đời Blake Lively và Leighton Meester “không bao giờ có thể là bạn tốt của nhau”. Nay khi đoạn phỏng vấn và trò đùa “trong lồng” được đào lại, nhiều netizen cho rằng với tính cách “ghê gớm” của Blake Lively, điều này là có thể hiểu được.

Hiện tại, Blake Lively đang vướng vào vụ kiện tụng với Justin Baldoni - người vừa là bạn diễn, vừa là đạo diễn trong phim It Ends With Us. Blake Lively đệ đơn kiện Justin Baldoni, cáo buộc anh “quấy rối tình dục”. Về phía Justin Baldoni, anh phủ nhận những tuyên bố của Blake Lively, đồng thời công bố các tin nhắn giữa anh và Blake Lively. Nội dung của chúng khiến dư luận “đảo chiều” theo hướng tiêu cực về phía Blake Lively.