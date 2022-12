Block B khiến fan “quắn quéo” khi vẫn tràn đầy năng lượng trong lần trở lại sân khấu

HHT - Mặc dù Block B chưa hề tan rã nhưng nhóm nhạc này có rất ít hoạt động trong làng nhạc K-Pop kể từ khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù vậy, các chàng trai đã hội ngộ nhiều lần trong khoảng thời gian vài năm qua.

Vào tháng 6 năm 2020, Zico, U-Kwon, P.O, Jaehyo và Park Kyung đã có một cuộc hẹn để cùng dùng bữa. Sau đó, vào tháng 11 năm 2021, ban nhạc đã cùng tổ chức lễ kỷ niệm thành viên U-Kwon xuất ngũ.

Khoảng đầu tháng 12 này, các thành viên Block B lại bất ngờ gặp nhau đông đủ. Vào ngày 8/12, U-Kwon đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram với các thành viên của Block B tập trung tại phòng tập của KOZ Entertainment, một công ty do Zico thành lập. Anh chàng còn tag tất cả các thành viên Block B vào bức ảnh.

Bên cạnh đó, Zico đã đăng một bức ảnh selfie lên Instagram story với bình luận: "Tập luyện" khiến cho nhiều fan của nhóm hết sức thích thú và tò mò. Một số đồn đoán cho rằng nhóm sắp có sản phẩm mới, hoặc một sân khấu đặc biệt.

Sự thật đã được hé mở sau khi Block B lên sân khấu biểu diễn tại buổi hòa nhạc định kỳ lần thứ 28 của Ban nhạc Thủy quân lục chiến Hàn Quốc vào ngày 14/12. Bên cạnh ca khúc Very Good, nhóm còn biểu diễn bài hát HER và Yesterday. Very Good là ca khúc được ra mắt vào tháng 10 năm 2013, đây là ca khúc chủ đề của mini-album thứ ba cùng tên của nhóm. Dù đã vắng bóng khá lâu, nhưng Block B vẫn tràn đầy năng lượng, chiếm lĩnh sân khấu và âm nhạc vẫn cuốn hút đông đảo khán giả bên dưới.

Lần comeback gần nhất của Block B đã là từ tháng 1/2018 với album Re:MONTAGE. Bài hát chủ đề là một bài hát nhẹ nhàng được đồng sáng tác và sản xuất bởi thành viên Park Kyung. Ca khúc nói về việc nhớ nhung và tiếc nuối những điều đã xảy ra trong quá khứ.

Các fan của Block B rất nhớ được nhìn thấy cả nhóm biểu diễn trên sân khấu. Vì thế, không chỉ diễn trên sân khấu mới đây, các fan vô cùng trông đợi một album mới và những sân khấu mới, càng sớm càng tốt!