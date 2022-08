Bộ ảnh album mới đẹp như hoa của TEMPEST: Hanbin đứng center, nhuộm tóc cam nổi bật

HHT - Sau thành công của "Love Dive", IVE tiếp tục trở lại đường đua K-Pop với đĩa đơn "After LIKE". Thử sức với thể loại Disco và lần đầu đưa rap vào một ca khúc của nhóm, IVE nhận được nhiều lời khen từ khán giả với "After LIKE".