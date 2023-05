Bộ ba "chị đại" The New Mentor lộ diện nhưng lại bị netizen so sánh đầy hài hước

HHT - Tạo hình mới nhất của bộ ba Mentor Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà - Hương Giang vừa được chương trình công bố. Netizen lại được dịp "trổ tài" liên tưởng khiến ai nấy đều không thể nhịn cười.

Chương trình truyền hình thực tế The New Mentor vừa đăng tải hình ảnh ba nữ Mentors đình đám. Bên cạnh những bình luận trầm trồ trước thần thái và nhan sắc cực "slay" của Thanh Hằng, Hà Hồ và Hương Giang, nhiều netizen nhanh tay so sánh các "chị đại" với những hình ảnh hài hước.

The New Mentor là chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu mới đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Đây là lần đầu tiên Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang cùng góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế khiến khán giả không khỏi háo hức và mong đợi