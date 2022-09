Bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus: Nhiều màu sắc trẻ trung, camera được nâng cấp vượt trội

HHT - Mới đây, Apple đã cho ra mắt iPhone 14 và iPhone 14 Plus tại sự kiện "Far Out". Đây là một trong những sự kiện công nghệ quan trọng trong năm 2022, thu hút nhiều sự chú ý của giới quan sát công nghệ và cộng đồng fan hâm mộ nhà Táo. Cùng khám phá thiết kế, cấu hình và giá bán của bộ đôi iPhone 14, 14 Plus nhé!

iPhone 14 Về mặt thiết kế iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn khá giống với iPhone 13 với kích thước 6.1 inch. Ngoài ra, ở giữa notch sẽ có đèn LED để cảnh báo người dùng khi máy ảnh hoặc micro được bật, để đảm bảo sự chủ động về tính riêng tư và bảo mật cho người dùng sử dụng iPhone. Không giống như những tin đồn trước đây, thay vì sở hữu thiết kế hình notch hình viên thuốc đi kèm với camera riêng lẻ thì giờ đây iPhone 14 vẫn giữ nguyên thiết kế notch hình tai thỏ, chỉ có iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là sở hữu notch hình viên thuốc. Ngoài ra, khung của iPhone 14 được chế tác làm bằng Aluminum độ bền cao và có khả năng chống kháng nước, bụi. Hiện tại iPhone 14 vẫn duy trì sử dụng cổng Lightning thay vì USB Type C như các tin rò rỉ trước đây, dự kiến Apple sẽ có sự thay đổi trên dòng iPhone 15 sau này. iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn được bổ sung thêm 5 màu sắc mới bao gồm: Purple, Blue, Green, Shining Star, Dark Night và Product RED. iPhone 14 sở hữu màn hình 6.1 inch với tần số quét 60 Hz, sử dụng tấm nền công nghệ Apple-custom OLED. Màn hình đạt chất lượng cao với công nghệ Super Retina XDR sắc nét, độ sáng lên đến 1.200 nits và dải độ tương phản màn hình lên đến 2.000.000:1. Chưa dừng lại ở đó, chất lượng hình ảnh hiển thị trên iPhone 14 còn hỗ trợ công nghệ HDR10, HLG, Dolby Vision cũng như công nghệ True Tone. Về mặt nhiếp ảnh, iPhone 14 sở hữu cụm camera phía sau có thiết kế giống với thế hệ tiền nhiệm, tuy nhiên công nghệ chụp ảnh đã được cải tiến đáng kể cho ra chất lượng hình ảnh một cách chân thật và sắc nét nhất. Camera chính có độ phân giải 12 MP, mang đến hình ảnh có độ chi tiết cao với khả năng chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng tốt hơn 49% so với thế hệ tiền nhiệm cũng như cảm biến camera lớn hơn được hỗ trợ xử lý ảnh bởi AI (trí tuệ nhân tạo). Ngoài ra, iPhone 14 còn sở hữu camera selfie có độ phân giải 12 MP giúp người dùng thuận tiện trong việc chụp ảnh, gọi điện Face Time với độ phân giải cao, chất lượng tốt hơn. Chưa dừng lại ở đó, ứng dụng camera trên iPhone 14 có thêm chế độ Action, giúp người dùng dễ dàng quay video lại từng khoảng khắc một cách chóng và chính xác. iPhone 14 được trang bị bộ vi xử lý A15 Bionic - 5 lõi GPU và 6 lõi CPU, trong khi đó iPhone 14 Pro sở hữu chip A16 mới. Về dung lượng lưu trữ, iPhone 14 sở hữu dung lượng 128 GB và lên đến 1 TB. Sau khi Apple mua lại mảng kinh doanh modem của Intel. Điều này có lẽ sẽ cho phép Apple kiểm soát nhiều hơn đối với cả hiệu suất 5G và tác động đến tuổi thọ pin. Tại sự kiện Far Out, Apple cũng đã xác nhận iPhone 14 sở hữu tốc độ kết nối 5G đáng kinh ngạc. iPhone 14 Plus Apple trang bị chip A15 Bionic và camera 12 MP cho iPhone 14 Plus. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ dùng camera chính 48 MP, chip A16. Tất cả các iPhone mới sẽ có RAM 6 GB kể cả iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus sẽ đặc biệt hấp dẫn với những người dùng muốn chiếc iPhone có thời lượng pin tốt, nhưng không phải trả quá nhiều tiền cho việc nâng cấp camera và thiết bị có bộ nhớ trong tối đa 512 GB. Thiết bị sử dụng công nghệ hiển thị với tấm nền Apple-custom OLED, tần số quét 60 Hz và có kích thước màn hình là 6.7 inch. A15 là con chip đã có mặt trong dòng sản phẩm iPhone 13 năm 2021, đến nay iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn được trang bị A15 Bionic tuy nhiên là phiên bản cải tiến với 5 lõi GPU và 6 lõi CPU. Nếu người tiêu dùng muốn có hiệu suất tốt hơn thì nên cân nhắc sở hữu cho mình iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max với chip A16. Giống với iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn, iPhone 14 Plus cũng được bổ sung thêm 5 màu sắc mới bao gồm: Purple, Blue, Green, Shining Star, Dark Night và Product RED cho người dùng thoải mái lựa chọn. Giá bán iPhone 14 là 799 USD (khoảng 18,8 triệu đồng) còn iPhone 14 Plus là 899 USD (khoảng 21,2 triệu đồng). Cuối cùng, một trong những tính năng quan trọng và mới nhất trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus đó chính là khả năng kết nối với vệ tinh để thực hiện các cuộc gọi ngay cả khi không có sóng từ nhà mạng.