Bộ GD&ĐT đưa ra phân tích dữ liệu thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022

HHT - Mới đây, Bộ GD&ĐT đã đưa ra những phân tích dữ liệu liên quan đến thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022.

Theo số liệu thống kê, năm 2020, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống là 642.270; năm 2021 số lượng là 794.739. Theo số liệu này, số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020. Trong đó, cần lưu ý số lượng đăng ký xét tuyển tăng mạnh ở năm 2021 có lý do quan trọng là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh không thể du học và nhiều thí sinh học phổ thông, học đại học ở nước ngoài cũng đã trở về Việt Nam để học tập.

Điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất, thực lực của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào học đại học sau khi đã có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT (kể cả điểm sau phúc khảo). Đây là tín hiệu tích cực thể hiện các định hướng và quyết định chủ động của thí sinh khi có đủ thông tin.

Sau đây là một số phân tích trên cơ sở dữ liệu của 315.993 thí sinh ban đầu có dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học nhưng sau đó đã không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống.

Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển theo các miền trên cả nước:

Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển theo các vùng trên cả nước:

20 địa phương có số thí sinh không đăng ký xét tuyển nhiều nhất:

Tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển theo các khu vực ưu tiên:

Thống kê điểm theo các tổ hợp xét tuyển chính của các thí sinh không đăng ký xét tuyển (lần lượt đồ thị ngang là theo các khối D1, C0, B0, A1, và A0):

Thống kê này cho thấy điểm các tổ hợp của các thí sinh không đăng ký xét tuyển đều hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung vị và điểm trung bình của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhất là ở các khối A0, A1 và B0 thì các mức điểm đại đa số là rất thấp, thấp hơn mức điểm trung vị, điểm trung bình và thấp hơn 15 điểm/ tổ hợp.

Riêng khối C0 điểm có khá hơn, tuy nhiên năm nay tổ hợp C0 có phổ điểm thí sinh đạt được rất cao trên cả nước, do vậy mức độ cạnh tranh xét tuyển sẽ cao hơn, điểm sàn mà các trường công bố cũng có xu hướng cao hơn.