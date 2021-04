Bỏ qua ngoại hình hay khí chất, Jennie vẫn còn một “tuyệt chiêu” nữa khiến YG phải o bế

HHT - Vì sao YG đặc biệt chú trọng vào Jennie là câu chuyện mà không ít người đã từng thắc mắc. Trong BLACKPINK, cả 4 cô gái đều có tiềm năng vô hạn và Jennie vẫn nổi bật thuộc hàng Top đầu với đầy đủ thần thái - phong cách - tài năng của mình.

Khả năng rap cuốn hút với tiếng Anh điêu luyện

YG gần như là cái nôi Hip-Hop của K-Pop nên các rapper chính dĩ nhiên phải rap tốt. Có một sự thật thú vị: Jennie chính là main rapper của BLACKPINK nhưng nếu là “tấm chiếu mới” lỡ sa chân vào “chiếc hố” BLACKPINK thì khá nhiều bạn không biết điều này.

Cô nàng có khả năng rap rất khá so với mặt bằng chung của idol nữ xứ Hàn hiện nay, với ưu thế là tốc độ nhanh và phát âm ấn tượng. Jennie từng sở hữu danh hiệu nữ rapper “bắn” rap nhanh nhất các nhóm nữ K-Pop khi thể hiện 7,88 âm tiết/ giây trong DDU-DU DDU-DU.

Cô nàng có rất nhiều đoạn rap đáng nhớ như “Tôi là đứa con gái mà người ta hay nhắc đến - Jennie” (Boombayah), “Tất cả bucket list (mục tiêu phấn đấu) của bạn, tôi mua hết rồi” (DDU-DU DDU-DU), “Không cần là công chúa, tôi vô giá” (Lovesick Girls) hay xuất sắc nhất là đoạn rap toàn bộ bằng tiếng Anh trong SOLO.

Cách phát âm của Jennie cũng được nhiều chuyên gia khen là độc nhất vô nhị. Do có thời gian sống ở New Zealand, Jennie có một chút âm điệu Úc pha với giọng Anh - Mỹ. Cô nàng có thể rap và thậm chí tự viết lời bài hát thành thạo ở cả hai ngôn ngữ Anh - Hàn. Chính vì vậy, những đoạn rap của Jennie luôn mang màu sắc cá nhân rất riêng, khó có thể bắt chước.

Chất giọng độc đáo lại vô cùng quyến rũ

Một điều khác lạ là Jennie - một rapper lại xuất hiện lần đầu tiên trong Black của G-Dragon với tư cách vocal. Phải công nhận là Jennie rất đa tài, khi cô không chỉ “hát được” mà còn đủ sức đảm nhiệm vai trò lead vocal (hát dẫn) trong BLACKPINK. Cô nàng không có kỹ thuật tốt bằng giọng hát chính nhưng màu giọng lại đẹp. Jennie khi hát có âm lượng lớn, luyến láy tốt, lên tông gằn giọng phù hợp với dòng nhạc Dance đặc trưng của BLACKPINK.

Ngay khi Jennie cất giọng lên, bài hát đã hút và “bốc” hơn rất nhiều. Đó có lẽ là lý do vì sao cô được nhà sản xuất chia line cả phần hát trong nhiều ca khúc. Đây không hẳn là sự ưu ái, mà Jennie thực sự rất hợp với những phân đoạn đó. Điển hình phải kể đến đoạn bridge trong Whistle, điệp khúc As If It Your Last, phần mở đầu của Kill This Love hay “Look so good yeah, look so sweet” (Ice Cream). Jennie cũng có thể lên nốt cao khá tốt trong Playing With Fire, Forever Young.

Sinh ra để trở thành ngôi sao

Trong K-Pop có một thuật ngữ là “stage presence” - ám chỉ khả năng kiểm soát, chinh phục sân khấu của nghệ sĩ. Ngay cả khi không ở vị trí trung tâm, người đó vẫn hút mọi ánh nhìn của khán giả. Jennie chính là một ngôi sao như thế và dường như cô nàng sinh ra đã là một ngôi sao. Cách Jennie bùng nổ trong Đại nhạc hội Coachella, hóa “thiên nga đen” trong SBS Gayo Daejun hay khiến fan ngỡ ngàng trong SOLO remix ở concert chính là những minh chứng điển hình.

Thần thái và biểu cảm đỉnh cao chính là yếu tố giúp “nàng thơ Chanel” được nhiều nhãn hàng ưu ái. Hiện tại, ngoài Chanel, Jennie đang là gương mặt thương hiệu của Hera, Gentle Moster, Calvin Klein Jeans, Vita500, Chum Churum… Cô cũng là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được lên bìa cả 6 tờ tạp chí danh giá của Hàn Quốc gồm Vogue, Harper's Bazaar, W, Cosmopolitan, Elle và Marie Claire. Jennie làm gì cũng tạo trend “rần rần”, dù là tái chế nơ, hoa trà bỏ đi, đeo kẹp tóc, kẻ mắt mèo, diện crop-top nơ hay áo len sọc tăm khoe eo con kiến… Ngay cả các idol, người nổi tiếng cũng săn lùng và rinh ngay các món đồ Jennie từng quảng cáo.

Thiên thần đáng trân quý của BLINK

Đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, BLACKPINK nói chung và Jennie nói riêng phải chịu rất nhiều áp lực trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong phim tài liệu của BLACKPINK, Jennie chia sẻ nỗi buồn khi phải xa gia đình. Khi nhỏ thì đi du học ở nước ngoài, lớn lên lại là thực tập sinh và debut trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Jennie muốn gần gũi với mẹ nhưng không có đủ thời gian.

Jennie phải chịu nhiều tin đồn sai sự thật, điển hình là cô nàng lười biếng, không chịu hát nhảy trên sân khấu. Chính Jennie đã thừa nhận nhiều lần cô có sức khỏe kém, dễ bị hụt hơi khi biểu diễn và đây là yếu điểm cô đang nỗ lực khắc phục, chứ không phải cố tình tỏ thái độ như nhiều người nghĩ. Cô cũng được Dispatch “ưu ái” theo dõi và 2 lần tung tin hẹn hò, khiến Jennie chịu nhiều chỉ trích.

Nhưng mặc kệ tất cả đồn đoán, Jennie vẫn là cô gái ngọt ngào, đáng yêu của BLACKPINK. Jennie là “gia sư” tiếng Anh của Jisoo, bênh vực Lisa giữa những bình luận ác ý, tích cực nhá hàng quảng bá sản phẩm solo của Rosé. Đúng như tên gọi Ruby Jane, Jennie mãi là “châu báu” đối với BLINK.