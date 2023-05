Bộ sưu tập của Jennie BLACKPINK kết hợp cùng CK "cháy hàng" ngay khi mở bán

HHT - Dân mạng gọi đây là "hiệu ứng Jennie" khi bộ sưu tập do nữ idol hợp tác thiết kế cùng với Calvin Klein (CK) vừa mở bán đã khiến website đặt hàng tại nhiều quốc gia bị sập. Một số sản phẩm nhanh chóng "cháy hàng", trong đó có chiếc váy tím ôm body được Jennie mặc trong sự kiện ra mắt.

Capsule collection (bộ sưu tập chọn lọc) do Jennie hợp tác thiết kế cùng thương hiệu CK đã chính thức trình làng. Ngay khi ra mắt, lượng người truy cập lớn đã khiến nhiều website của thương hiệu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, Singapore... bị sập. Các sản phẩm nhanh chóng "cháy hàng" chỉ sau vài phút.

Trong đó, chiếc mini dress màu tím có giá 140 USD (gần 3,3 triệu VNĐ) được Jennie mặc trong tiệc ra mắt hôm 10/5 được nhiều người dùng săn lùng nhất. Chiếc áo thun jersey baby tee và quần jogger màu tím cũng là hai sản phẩm "đắt hàng" trong bộ sưu tập của Jennie.

Đầu năm 2022, chiếc túi chần bông "giữ cả thế giới" được Jennie mang đi khắp nơi cũng tạo nên cơn sốt một thời gian dài. Đây là chiếc túi Quilted Oversized Shoulder Bag in Off-White của hãng COS có giá 99 USD (khoảng 2,3 triệu VNĐ). Nó nhanh chóng trở thành phụ kiện trendy được giới trẻ toàn cầu săn đón.

Cơn sốt đến từ bộ sưu tập Jennie for Calvin Klein đã một lần nữa chứng minh danh xưng "thánh sold out", "IT Girl xứ Hàn" của Jennie.