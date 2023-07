Bóc giá loạt đồ hiệu đắt đỏ của bộ tứ HLV The New Mentor 2023 trong ngày ghi hình đầu tiên

HHT - Trong loạt ảnh chụp tại hậu trường trong ngày ghi hình đầu tiên của chương trình The New Mentor, bốn vị huấn luyện viên mang tới tạo hình sang chảnh, cuốn hút khi diện toàn hàng hiệu từ thương hiệu Việt đến Pháp, Ý…

Dù The New Mentor chỉ mới bắt đầu giai đoạn ghi hình và chưa ấn định được ngày phát sóng nhưng phía nhà sản xuất của chương trình liên tục cập nhật những thông tin hậu trường. Trong những hình ảnh được tung ra mới đây, bộ tứ huấn luyện viên The New Mentor là Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê khoác lên mình những items thời trang sành điệu.

4 mentor xuất hiện trong các trang phục, phụ kiện từ những thương hiệu hàng đầu quốc tế như Dolce & Gabbana, Versace, Christian Louboutin, Chanel. Bên cạnh đó cũng có những món đồ đến từ những thương hiệu đến từ các NTK Việt nổi bật trong làng thời trang như Lâm Gia Khang, Ngô Mạnh Đông Đông.

Nhìn hình ảnh sang - xịn - mịn của các huấn luyện viên trong ngày đầu ghi hình, fan các cuộc thi nhan sắc hy vọng The New Mentor vẫn tiếp tục giữ vững độ hot và sớm phát sóng chính thức.