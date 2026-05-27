“Bóng Ma Hạnh Phúc” lại làm khán giả sục sôi với loạt ảnh bộ ba siêu chất

HHTO - Dù "Bóng Ma Hạnh Phúc" đã hết thì loạt ảnh này vẫn đủ sức khiến khán giả sục sôi trở lại với hàng loạt drama đã xảy ra với bộ ba Lê Phương, Ngân Hòa và Lương Thế Thành.

Bóng Ma Hạnh Phúc đã chiếu xong được gần một tháng nhưng vẫn chưa khiến khán giả nguôi ngoai với những tình tiết siêu ức chế mà “biên kịch dám nghĩ diễn viên dám đóng”. Dường như chính dàn diễn viên của Bóng Ma Hạnh Phúc cũng chưa thể thoát vai khi mới đây, Ngân Hòa đăng tải loạt ảnh bộ ba cực sành điệu.

Trên phim, nhân vật Như Trang của Ngân Hòa bị chê diện đồ hở mà sến, không sang, Thanh Mai của Lê Phương thì xuề xòa đơn giản, Hoàng Dũng của Lương Thế Thành lúc nào cũng diện vest ra dáng giám đốc thì ngoài đời, cả ba cực sành điệu. Màn phối đồ đồng điệu hai màu đen, trắng giúp bộ ba Lê Phương, Lương Thế Thành và Ngân Hòa nhìn đầy ấn tượng, thu hút. Dù phim đã hết nhưng loạt ảnh này vẫn được khán giả thả tim nhiệt tình cho thấy dư âm của Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn còn rất đậm.

Sau khi phim kết thúc, Lê Phương dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch cùng gia đình. Thời gian qua, Lê Phương chứng tỏ diễn xuất đa dạng với hai vai diễn tính cách đối lập trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Cả hai phim đều ăn khách, giúp sự nghiệp của cô càng thêm thăng hạng. Lương Thế Thành cùng lúc đón nhận hai tin vui, vừa có vai chính trong phim điện ảnh Madames Thanh Sắc chuẩn bị ra mắt vào tháng 6, vừa chuẩn bị đón em bé thứ 2 chào đời cuối năm nay.

Ngân Hòa cũng có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Bóng Ma Hạnh Phúc thành công. Cô biết tin bị bệnh nặng khi đang đóng dở vai Như Trang, vừa điều trị bệnh vừa cố hoàn thành vai diễn. Và sau khi Bóng Ma Hạnh Phúc chiếu xong, Ngân Hòa cũng báo tin vui sức khỏe đã ổn định, có thể trở lại với công việc.