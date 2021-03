“Bóng ma” kênh đào Suez: Một con tàu khác mắc kẹt ở sông, giống y hệt tàu Ever Given

HHT - Có lẽ những con tàu đang chứng minh rằng cái gì mà tàu Ever Given làm được thì tàu khác cũng làm được chăng? Trong một sự việc vô cùng khó tin, sau khi kênh đào Suez vừa được giải phóng thì ở một nơi khác, một con tàu khác lại mắc cạn với tình huống giống y hệt tàu Ever Given.

Tàu container Ever Given mắc kẹt ở kênh đào Suez hơn 6 ngày, gây nhiều xáo trộn trong việc lưu thông hàng hóa. Cho nên ai cũng mừng khi nó được gỡ ra khỏi bờ đất và đưa đến chỗ khác để tàu bè có thể đi qua.

Nhưng một chuyện hết sức kỳ lạ đã xảy ra: Ngay sau khi Ever Given rời khỏi nơi mắc cạn, thì một con tàu chở hàng khác dài 80 mét lại mắc kẹt ở một dòng sông tại West Sussex (Anh), trong tình thế giống hệt Ever Given.

Con tàu này tên là Elise, bị mắc cạn thành một đường chéo ở Cảng Littlehampton trên sông Arun, sau khi tuột khỏi dây neo vào buổi sáng sớm. Elise mang cờ quốc dảo Antigua và Barbuda, đi vào cảng từ Antwerp ở Bỉ. Thủy triều xuống thấp được cũng được cho là một lý do khiến Elise mắc cạn.

Kết cục là Elise cũng “chặn đường”, mặc dù những tàu bè nhỏ khác vẫn có thể lách qua một khoảng hẹp ở bờ phía Tây. Nhưng một nút cổ chai như vậy cũng gây tắc nghẽn, gần như ở kênh đào Suez vậy. Dù sao, cũng may là không ai bị thương.

Nhưng Elise là con tàu nhỏ hơn Ever Given nên cuối cùng, nó đã tự nổi trở lại khi thủy triều lên mà không cần ai phải giúp nhiều, theo các nhà chức trách ở cảng. Tổng cộng, Elise chỉ mắc kẹt khoảng 10 tiếng, và 2 chiếc tàu kéo sau đó đã kéo nó vào cảng an toàn.

Về mặt này thì Elise hơi khác Ever Given, bởi Ever Given cần đến hơn 10 con tàu kéo và rất nhiều máy móc khác để hút cát, nhằm giải phóng nó.

Dù sao, cư dân mạng cũng không thể ngừng so sánh sự việc ở sông Arun với kênh đào Suez và ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Họ viết những bình luận như:

“Tên tôi là Sông Arun, nhưng hôm nay, tôi sẽ là Kênh đào Suez”.

“Đây là “bóng ma” kênh đào Suez hay sao? Hay vũ trụ song song là có thật?”.

“Sông Arun đang nói: Còn lâu tôi mới chịu thua kênh đào Suez nhé”.

Thục Hân