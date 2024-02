"Borderlands" của Cate Blanchett: Làn gió mới trong dòng phim chuyển thể từ game

HHT - Chuyển thể từ một trong những tựa game bán chạy nhất mọi thời đại và sỡ hữu dàn diễn viên siêu hạng, "Borderlands" khiến khán giả không khỏi tò mò về chất lượng cũng như độ mới lạ của dự án này.

Borderlands kể câu chuyện của Lilith, một nữ lính đánh thuê sống ngoài vòng pháp luật. Khi được nhà sản xuất vũ khí tên Atlas nhờ đi tìm ái nữ đang mất tích của ông, cô đã về lại hành tinh quê hương Pandora để bắt đầu nhiệm vụ được giao. Lilith tập hợp một nhóm "những kẻ bị ruồng bỏ" giống cô để hỗ trợ cho chuyến hành trình nguy hiểm của hình, gồm cựu chiến binh Roland, cô bé thiếu nhiên nổi loạn Tiny Tina, vệ sĩ riêng của Tina Krieg, nhà khoa học Tannis và robot biết nói Claptrap.

Về nguyên tác, Borderlands được sản xuất dựa trên tựa game hành động, nhập vai nổi tiếng cùng tên của hãng Gearbox Software. Theo báo cáo của trang tin Take-Two Games, tính đến tháng 11/2022, hơn 77 triệu bản của Borderlands đã được xuất xưởng, khiến tựa game này trở thành một trong những thương hiệu trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại.

Bản live-action của Borderlands được công ty Lionsgate ấp ủ một thời gian khá dài trước khi chính thức đi vào sản xuất. Sau khi hoàn tất thủ tục bản quyền, phim bấm máy vào tháng 4/2021 tại Hungary. Thời điểm công bố chuyển thể, Borderlands đã gây chú ý khi sở hữu dàn diễn viên tên tuổi của Hollywood.

Tờ Deadline cho biết, vào năm 2020, chủ nhân của hai tượng vàng Oscar - Cate Blanchett đã được nhà sản xuất mời đóng nữ chính Lilith. Các thành viên còn lại bao gồm nghệ sĩ hài Kevin Hart (vai Roland), Ariana Greenblatt - nữ diễn viên tuổi teen từng là "gà cưng" của Disney (vai Tiny Tina), cựu võ sĩ Florian Munteanu (vai vệ sĩ Tina Krieg) và nữ diễn viên giành giải Oscar Jamie Lee Curtis (vai Tannis) cũng nhận lời tham gia vào dự án này vào đầu năm 2021.

Với cốt truyện đồ sộ và danh tiếng "khủng" của nguyên tác, sẽ không khó để Borderlands xây dựng được một câu chuyện thật sự thu hút từ những chất liệu sẵn có. Trong trailer, từ những loại động vật man rợ của hành tinh Pandora đến các loại vũ khí giả tưởng đều khiến khán giả dễ dàng nhận thấy phim được đầu tư kỹ lưỡng thế nào về hình ảnh và các phân cảnh hành động.

Không nhá hàng loại kỹ xảo "ba xu" như Silent Hill hay Mortal Kombat, cũng không mang không khí nặng nề như The Last of Us, Borderlands được kỳ vọng là một trong những tác phẩm mang đến làn gió mới cho dòng phim chuyển thể từ game, với độ "quậy" đủ để giải trí nhưng cũng không kém phần nhân văn.

Borderlands dự kiến công chiếu màn ảnh rộng vào ngày 9/8/2024.