"Boys Planet 999" tập 2: Hai thực tập sinh Việt Nam cùng thăng cấp

HHT - Tập 2 của "Boys Planet 999" khép lại vòng đánh giá xếp loại đầu tiên và bước vào quá trình đánh giá bài hát chủ đề. Việt-line có nhiều thời lượng lên hình hơn. Đặc biệt, Thành Công (CONG) còn nhận được nhiều lời khen từ các master và thăng lên 2 hạng.

Trong tập 2 của Boys Planet 999, vòng đánh giá audition phân loại khép lại với màn trình diễn của thực tập sinh (TTS) Lee Hoe Taek/ Hui (PENTAGON). Không phụ sự kỳ vọng của các master, TTS và khán giả, Hui đã tái hiện bản hit Shut Down của BLACKPINK với một bản phối mới và cuốn hút.

Khả năng hát live của Hui là điểm ấn tượng nhất. Anh nhận được điểm số cao nhất all stars (4/4 sao) trong sự tán dương của cả trường quay. Tuy nhiên, khi bước vào vòng đánh giá bài hát chủ đề Here I Am, dường như do quá căng thẳng, Hui đã hát sai lời và mắc một số lỗi khiến anh bị tụt từ 4 sao xuống 3 sao.

Trong tập mới này, 2 TTS người Việt - Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải cũng có nhiều thời gian lên hình hơn. Dù phần biểu diễn đánh giá bị cắt, nhưng thông qua vị trí ngồi thay đổi, fan biết được Hồng Hải đã thăng cấp từ 2 lên 3 sao. Phần trình diễn của Thành Công được phát sóng với những lời khen từ các master.

Ban huấn luyện nhận xét, giọng hát của Thành Công đã tiến bộ. Nam TTS làm tốt khi có thể hát đến điệp khúc mà không nghỉ. Khán giả cũng nhận thấy phát âm tiếng Hàn khi hát của Thành Công đã rõ và chuẩn xác hơn. Anh thăng 2 hạng, từ 1 sao lên 3 sao.

Màn thăng hạng của Thành Công đã được Mnet đăng tải ngay sau khi tập 2 kết thúc.

Khoảnh khắc Thành Công ôm chầm lấy Hồng Hải khi bước ra khỏi phòng đánh giá khiến fan Việt cũng vui lây. Người hâm mộ hy vọng có thể được nhìn thấy sự gắn bó và thân thiết của Việt-line trên Boys Planet 999 nhiều hơn.

Tập 3 của Boys Planet 999 hứa hẹn sẽ cho thấy màn đối đầu giành vị trí center bài hát chủ đề Here I Am của các TTS. Dù đã biết trước Sung Han Bin sẽ là center của K-Group và Zhang Hao là center của G-Group, nhưng khán giả vẫn ngóng chờ theo dõi quá trình giành được vị trí này của các chàng trai.