"Boys Planet 999" tập 5: Thành Công - Hồng Hải vào vòng trong, hạng 1 dễ đoán

HHT - Tập 5 của "Boys Planet 999" là buổi công bố thứ hạng vòng loại trừ đầu tiên. Hai thực tập sinh (TTS) người Việt - Hồng Hải và Thành Công được gọi tên trong Top 52 tiến vào vòng trong.

Trong buổi công bố thứ hạng vòng loại đầu tiên của Boys Planet 999, có 52 TTS được đi tiếp và 41 TTS phải ra về. Người hâm mộ Việt vui mừng khi Thành Công và Hồng Hải đều bước vào vòng thi tiếp theo. Dù đội biểu diễn của cả hai đều thua và không nhận được điểm thưởng, Thành Công và Hồng Hải vẫn có thứ hạng an toàn.

Những TTS có mặt trong Top 9 không khó để khán giả dự đoán, nhưng vẫn gây bất ngờ khi thứ hạng công bố có nhiều xáo trộn. Lee Hoe Taek/ Hui là một trong những TTS có lượng fan cứng đông nhất trước khi tham gia chương trình chỉ giữ hạng 7 (tụt 1 hạng). Seok Matthew lại cho thấy tiềm năng của một "hắc mã" khi không ai đoán được anh chàng có thể vươn lên tới hạng 2.

Ngoài hồi hộp chờ đợi pick của bản thân có được đi tiếp hay không, tập 5 còn khiến khán giả trầm trồ với phần thi phụ dance battle giữa K-Group và G-Group và camera ẩn tại buổi thử đồ.

Cuối tập 5 cũng hé lộ một vài phân cảnh trong tập 6, khi các TTS bước vào vòng công diễn thứ 2 - nhiệm vụ position. Các TTS lựa chọn thể hiện kỹ năng ở các mảng rap, vocal và nhảy.

TOMBOY ((G)I-DLE), Limousine (BE'O), Man In Love (INFINITE), Not Spring, Love, or Cherry Blossoms (IU, HIGH4) là những ca khúc dành cho vị trí vocal & rap. Rush Hour (Crush feat j-hope), Law (BIBI, Yoon Mi Rae) và Gang (Bi Rain) là các ca khúc trong bản rap & dance. Hồng Hải khả năng sẽ lựa chọn biểu diễn ở bảng vocal để khoe giọng hát. Lựa chọn của Thành Công lại khiến nhiều người băn khoăn bởi anh chàng cũng có thể hát và nhảy tốt. Nhưng phát âm còn hạn chế có lẽ sẽ là trở ngại để Thành Công phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, nên anh chàng có thể chọn nhảy là vị trí muốn phô diễn ở nhiệm vụ này.

Một đội "Avengers" nữa hứa hẹn sẽ được tạo ra từ team diễn TOMBOY khi preview đã hé lộ hàng loạt các TTS nằm trong Top 9 và có thứ hạng cao khác đã chọn diễn bản hit này, gồm: Sung Han Bin, Hui, Zhang Hao, Park Gunwoo.