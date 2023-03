Boys Planet 999 tập 6: Thành Công - Hồng Hải có nguy cơ bị loại

HHT - Sau vòng Dual Position, sẽ chỉ có 28/51 thực tập sinh (TTS) được đi tiếp. Tại bảng xếp hạng thứ hạng real-time cuối tập 6 của "Boys Planet 999", cả Thành Công và Hồng Hải đều có thứ hạng thấp và đứng trước nguy cơ bị loại.

Tại tập 6 của Boys Planet 999, 51 TTS bước vào vòng công diễn thứ hai - Dual Position. Có 3 bảng đấu để các TTS lựa chọn: Vocal & Rap, Vocal & Dance, Rap & Dance và phải tự phối, biên đạo lại ca khúc tương ứng với vị trí trong bảng đấu đã lựa chọn.

Cả Đặng Hồng Hải và Thành Công đều lựa chọn bảng Vocal & Dance. Hồng Hải thuộc team biểu diễn Home (SEVENTEEN), trong khi Thành Công sẽ biểu diễn Butterfly (BTS).

Hồng Hải biểu diễn ở vị trí sub vocal 3, sub dance 1. Chàng TTS nhận về 580 lượt vote tại trường quay, thấp nhất trong đội. Khán giả nhận xét so với các kỹ năng được Hồng Hải thể hiện khi tham gia tại các cuộc thi ở Việt Nam, thời lượng lên hình tại Boys Planet 999 hay phần hát mà anh đảm nhận tại show vẫn chưa phô diễn được kỹ thuật hay tài năng của chàng TTS người Việt này.

Theo video "nhá hàng" các phần biểu diễn trong tập 7 của Mnet, Thành Công đã hát phần của Jung Kook trong Butterfly. Mà em út của BTS lại đảm nhận vị trí main vocal, vì vậy, có khả năng Thành Công sẽ là hát chính thậm chí đảm nhiệm killing part của phần biểu diễn này.

Tại vòng công diễn 2 này, đội đạt số điểm cao nhất tại mỗi bảng đấu sẽ nhận được 100K điểm thưởng. TTS có điểm cao nhất tại mỗi team sẽ nhận thêm 150K điểm. Sau Dual Position, sẽ chỉ có 28/51 TTS có tổng điểm cao nhất được đi tiếp. Bảng xếp hạng real-time trong tập 6 cho thấy Thành Công ở hạng 40, Hồng Hải ở hạng 37, cả hai đều trong Top nguy hiểm và có nguy cơ bị loại ở buổi công bố thứ hạng chính thức tiếp theo.