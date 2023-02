Brendan Fraser - mãi là chàng George dũng cảm cả trong phim lẫn đời thực

HHT - Từng là ngôi sao nhận được sự yêu thích của khán giả toàn cầu thập niên 2000, nhưng Brendan Fraser lại tạm dừng sự nghiệp. Cho tới năm 2022, nam diễn viên trở lại đầy mạnh mẽ với vai diễn trong "The Whale" và đang là ứng cử viên sáng giá tại giải Oscar.

Brendan Fraser từng là ngôi sao trong tuổi thơ của bao người khi anh góp mặt trong “bom tấn” George of the Jungle và thương hiệu The Mummy huyền thoại. Tuy nhiên, Brendan lại không dùng thành công đó làm “bàn đạp” để tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh mà lại “mất tích” một cách bí ẩn trong một quãng thời gian rất dài. Nhiều khán giả yêu mến anh liên tục thắc mắc về sự gián đoạn này cho đến năm 2018, khi tạp chí GQ phát hành một ấn phẩm với tựa đề Điều gì đã xảy ra với Brendan Fraser? thì mọi chuyện mới vỡ lẽ…

Trong cuộc phỏng vấn đó, Brendan Fraser đã bộc bạch về những khó khăn mà bản thân phải một mình đối diện trong suốt khoảng thời gian qua, bao gồm những vết thương và những cuộc phẫu thuật dai dẳng còn sót lại từ hồi anh tự mình thực hiện những pha hành động trong The Mummy, hôn nhân đổ vỡ và những mất mát cá nhân khác. Tuy vậy, thông tin gây sốc hơn cả là anh đã bị quấy rối tình dục bởi Philip Berk - cựu Chủ tịch Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (cũng là tổ chức tạo ra giải thưởng Quả Cầu Vàng).

Khi đó, nam diễn viên nói, sự việc này đã khiến anh phải “rút lui” và giống như “một thứ gì đó” đang bị lấy khỏi anh vậy. Cũng trong cuộc trò chuyện này, anh cũng đưa ra thắc mắc rằng liệu có phải vì sự việc này mà anh đã bị liệt vào “danh sách đen” của Hollywood hay không, vì Philip Berk là "ông lớn" đầy quyền lực trong lĩnh vực điện ảnh. Bài viết này của GQ được đăng trên tạp chí số tháng 3 năm 2018 và câu chuyện trực tuyến nhanh chóng trở thành bài được đọc nhiều nhất trong lịch sử của tạp chí này, chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của ngôi sao George of the Jungle.

Mãi cho đến năm 2022, khi anh tái xuất với bộ phim The Whale đến từ nhà sản xuất A24 cùng với ngôi sao Stranger Things Sadie Sink, Hồng Châu và Samantha Morton thì anh mới thực sự thoát khỏi “bóng đen” sự nghiệp và nhận được sự tán thưởng xứng đáng của giới phê bình khi nhận được tràng pháo tay dài 6 phút tại LHP Quốc tế Venice. Ngoài ra, vai diễn Charlie trong phim đã giúp anh được trao giải TIFF Tribute Award của LHP Quốc tế Toronto và còn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Oscar sắp tới.

The Whale kể câu chuyện về một người đàn ông tên Charlie nặng hơn 272 ký đang cố gắng để hàn gắn lại với cô con gái tuổi teen của mình khi chính ông là người gây ra đổ vỡ hôn nhân với mẹ của cô bé bằng việc qua lại với một người đàn ông khác. Charlie kiếm sống bằng nghề dạy tiếng Anh online và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài Brendan Fraser, nữ diễn viên Hồng Châu cũng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.