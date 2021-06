Britney Spears viết tâm thư trên Instagram sau phiên tòa nhưng vì sao fan quyết không tin?

HHT - Tài khoản Instagram của Britney Spears vừa cập nhập trạng thái đầu tiên sau phiên điều trần mới nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ của cô một mực khẳng định bài viết này không được đích thân Britney đăng tải.

Sau khi đưa ra những lời khai gây chấn động tại phiên tòa trực tuyến diễn ra vào ngày 23/6 (theo giờ địa phương), tài khoản Instagram của Britney Spears vừa cập nhật trạng thái mới nhất, trích dẫn câu nói của Einstein.

"Tôi chỉ muốn nói với các bạn một bí mật nhỏ… Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống cổ tích và theo cách tôi đã chia sẻ trên mạng xã hội… cuộc sống của tôi dường như khá tuyệt vời… Tôi nghĩ đó là điều mà tất cả chúng ta đều phấn đấu!!!!

Một trong những phẩm chất tốt đẹp của mẹ tôi… là bất kể một ngày tồi tệ như thế nào khi tôi còn nhỏ… vì lợi ích của tôi và các anh chị em, bà luôn giả vờ như mọi thứ đều ổn. Tôi muốn nói điều này với mọi người vì tôi không muốn mọi người nghĩ rằng cuộc sống của tôi là hoàn hảo. Nó KHÔNG CÓ MỘT TIÊU CHUẨN NÀO CẢ... và nếu các bạn đã đọc bất cứ điều gì về tôi trong tin tức tuần này... các bạn sẽ hiểu, rằng nó không chính xác!!!!

Tôi xin lỗi vì đã giả vờ như tôi vẫn ổn trong hai năm qua… Tôi đã làm điều đó vì lòng tự tôn của mình và tôi rất xấu hổ khi chia sẻ những gì đã xảy ra với mình… nhưng thành thật mà nói thì ai mà đăng những tấm hình tích cực lên Instagram!!!! Tin hay không thì việc giả vờ rằng tôi ổn đã thực sự hữu ích… vì vậy tôi quyết định đăng câu trích dẫn này hôm nay bởi vì thật buồn nếu bạn đang trải qua địa ngục… Tôi cảm thấy như Instagram đã giúp tôi có một lối thoát thú vị để chia sẻ sự hiện diện của mình… Và chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình quan trọng bất chấp những gì tôi đã trải qua và điều này đã thành công… vì vậy tôi quyết định bắt đầu đọc nhiều truyện cổ tích hơn."

Tuy nhiên, thay vì đồng cảm với giọng ca Toxic, người hâm mộ lập tức nhận ra sự khác thường trong cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc cùng bài viết dài dòng không giống với phong cách của Britney. Những fan cứng của Britney Spears tại Việt Nam cũng khẳng định bài đăng này không phải Britney đăng tải.

Những lời khai chấn động của Britney Spears khiến công chúng và cả giới nghệ sĩ Hollywood không khỏi xót xa. Mới đây, vũ công Nick Pauley, người từng làm việc với Britney, cũng lên tiếng xác nhận lời khai của cô trước toà là sự thật.

“Tôi đã chứng kiến Britney chỉ đạo cả phòng, đưa ra quyết định, nói năng vô cùng lưu loát và dạy chúng tôi động tác mà chị ấy đã biên đạo. Tôi đã vô cùng khó hiểu trong suốt nhiều năm tại sao chị ấy nằm trong quyền bảo hộ nếu chị ấy có thể làm hết những việc trên.

Thật điên rồ làm sao khi biết những hành động kỳ lạ của Britney là do chị bị say thuốc lithium. Hãy trả tự do cho Britney. Britney, em yêu chị. Tuy chị không còn làm việc với em nữa nhưng không sao, em vẫn yêu chị và em mong chị sẽ có được những gì chị xứng đáng”.

Danh ca Cher cũng tiết lộ thêm những sự thật đau lòng trong quá khứ của Britney:

“Tôi đã bảo từ lâu, tất cả mọi người ở Vegas đều biết bố Britney ép cô ấy uống thuốc để có thể trình diễn, nhưng không cho cô ấy một cuộc sống bình thường. Không ai có thể tiếp cận Britney. Giờ mọi người có thể thấy quyền lực của một “người bảo hộ” đối với người khác, mà đáng lẽ họ phải bảo vệ. Đây là sự kiện đau lòng và thương tâm nhất mà tôi đã chứng kiến...Britney là một tù nhân, 1 con gà đẻ trứng vàng, là một giấc mơ!

Tôi có một thắc mắc. Tôi cũng vào nghề năm 19 tuổi, và tôi cũng kinh qua những show diễn Britney đã thực hiện, và tôi cũng đã làm việc rất cật lực. Họ đã cho Britney uống cái thuốc quái quỷ gì, mà con bé có đủ sức để trình diễn, mà không cho nó được sống. Một số lần tôi nghe bảo lại Britney không khác gì một cái xác sống. Con bé chắc hẳn đã sống trong địa ngục trần gian”.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tới đây. Các fan hâm mộ của Britney Spears đang không ngừng đấu tranh, hy vọng vào một phán quyết công tâm từ tòa án và một cái kết hạnh phúc dành cho "công chúa nhạc Pop" một thời.

* Bài viết có sử dụng bản dịch từ Page "Những thứ linh tinh về Britney Spears"