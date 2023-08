BTC The New Mentor phản hồi thế nào khi bị nói là “hàng nhái”?

HHT - Trong buổi họp báo ra mắt chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng), Host chương trình Dược sĩ Tiến đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề “đạo nhái” format của một chương trình thực tế khác.

Tại buổi họp báo, Dược sĩ Tiến đã làm rõ vấn đề chương trình The New Mentor “đạo nhái” một chương trình thực tế khác. Anh chia sẻ các chương trình thực tế khác về nghệ thuật, hoặc ngoài nghệ thuật đều có mentor, nên không thể vì điều này mà cho đây là bản sao của chương trình khác.

Anh còn cho rằng việc đưa các thử thách về chụp hình, quay phim, quay TVC là các hoạt động bình thường của tất cả các người mẫu. Vì vậy, khi làm một chương trình để kiểm tra, đánh giá năng lực của một người mẫu, phải sử dụng các hoạt động nghề nghiệp của người mẫu để đánh giá.

Giải thích về phần loại trừ có trong chương trình, anh đưa ra quan điểm: “Bất kì các cuộc thi, chương trình thực tế trên thế giới đều có phần loại trừ, bởi vì không loại trừ thì làm sao có thể tìm ra người chiến thắng. Cho nên, bất kì một chương trình nào, vì chúng tôi có mentor, có photoshoot, quay hình hay loại trừ mà cho rằng chúng tôi copy thì điều đó là chưa đủ”. Với những quan điểm trên, anh khẳng định chương trình là khác biệt và duy nhất.

Trước đó, phía chương trình cũng từng lên tiếng làm rõ format, Hoa hậu Hương Giang cho hay: "Thật ra chưa ai "cướp" đi sàn diễn của người mẫu cả. Đôi khi (là do) thị trường đang cần yếu tố gì, các hoa hậu có thể đang có những yếu tố đấy. Khi họ diễn thì các nhà thiết kế (thu hút) được truyền thông thì chẳng có lý do gì họ không chọn những nàng hậu cho vị trí first face và vedette".