BTS bật mí tracklist CD "Butter", cớ sao ARMY lại giả vờ bất ngờ khi thấy tên Ed Sheeran?

HHT - Sau bao ngày giữ bí mật, BTS cuối cùng cũng đã bật mí tất tần tật thông tin về các ca khúc sẽ có mặt trong CD "Butter". Những tưởng ARMY sẽ "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Vào 0 giờ ngày 2/7 (theo giờ Hàn Quốc), Big Hit Music đã chia sẻ danh sách các bài hát thuộc phiên bản CD sắp tới của Butter. Theo đó, CD sẽ bao gồm 4 tracks: Butter, Permission to Dance và 2 bản Instrumental của cả hai bài hát.

Đặc biệt, Permission to Dance là ca khúc mới của BTS, được sản xuất bởi Steve Mac, Stephen Kirk, Jenna Andrews, và được viết bởi Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid, Jenna Andrews.

Những tưởng thông tin về Permission to Dance và nhất là cái tên Ed Sheeran sẽ khiến ARMY cực kỳ bất ngờ nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. ARMY có ngạc nhiên thật nhưng là giả vờ "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" cho Big Hit Music vui mà thôi!

ARMY không ngạc nhiên là do những dữ kiện trong suốt mấy ngày qua đã quá đủ để ARMY trổ tài suy luận rồi. Đầu tiên là Big Hit Music trước đó đã xác nhận rằng Ed Sheeran sẽ "bắt tay" với BTS trong một ca khúc mới. Sau đó, trên Instagram Stories cá nhân mới đây, Ed Sheeran đã tham gia một màn Q&A (đặt câu hỏi và trả lời) cùng người hâm mộ. Ngoài những câu hỏi thông thường, Ed còn "bật mí" thông tin về sản phẩm mới của nhóm nhạc BTS.

Khi một fan hỏi về BTS, Ed Sheeran chia sẻ rằng anh đã tham gia vào ca khúc sắp tới của nhóm nhạc xứ sở Kim chi. Bài hát được mang tên Permission To Dance. Chủ nhân hit Shape Of You tin rằng Permission To Dance sẽ khiến khán giả nhún nhảy và lắc lư không ngừng đúng như tựa đề của nó.

Chỉ cần 2 dữ kiện đắt giá này là đã giúp ARMY chẳng mấy khó khăn để đoán trúng phóc CD Butter có bao nhiêu bài, tên các ca khúc là gì và Ed Sheeran sẽ góp mặt cùng BTS ở đâu.

Trước đó, Ed cũng đã "thả thính" những thông tin về Permission To Dance trong cuộc phỏng vấn cùng Most Requested Live: "Tôi đã hợp tác cùng BTS trong một sản phẩm trước đó rồi và tôi cũng vừa viết xong một ca khúc mới cho họ. Như thường lệ, khi làm việc chung thì lúc nào các chàng trai đó cũng "ngầu" hết".

BTS và Ed Sheeran ở thời điểm hiện tại đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ca khúc mới nhất của BTS là Butter đang "làm mưa làm gió" trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi chiếm lĩnh ngôi vương 5 tuần liên tiếp. Đĩa đơn mở đường cho album sắp tới của Ed - Bad Habits sau khi ra mắt cũng mang về nhiều thành tích khủng. Chắc hẳn khi hai "chủ nhân tạo hit" kết hợp, "bom tấn" sẽ nổ!