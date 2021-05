Bức ảnh Sơn Tùng M-TP khoe siêu xe 12 tỷ lập kỷ lục 1 triệu like nhanh nhất Việt Nam

HHT - Chỉ sau 13 tiếng 13 phút đăng tải, ba bức ảnh chụp cùng chiếc siêu xe trị giá 12 tỷ mới tậu của Sơn Tùng M-TP đã đạt 1 triệu like trên tài khoản Facebook của nam ca sĩ.

Tối 6/5, dân tình lại được dịp trầm trồ khi thấy Sơn Tùng M-TP khoe ảnh bên siêu xe mới tậu. "Finally i got this car... ! Welcome to my team !!! " (tạm dịch: Cuối cùng thì tôi cũng nhận được chiếc xe này! Chào mừng đến với đội của tôi).

Có thể thấy nam ca sĩ rất hào hứng khi được sở hữu chiếc xe yêu thích. Theo tìm hiểu, đây là chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng có giá lăn bánh tại Việt Nam lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Trước đây, Sơn Tùng là chủ nhân của chiếc Range Rover Evoque màu đỏ. Giọng ca gốc Thái Bình một lần nữa chứng tỏ câu nói viral "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền" mà người hâm mộ dành cho mình là không sai.

Bài viết của Sơn Tùng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, lượng tương tác tăng nhanh liên tục. Sau 13 tiếng 13 phút, bài đăng mới nhất của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đạt 1 triệu lượt like, chính thức phá vỡ kỷ lục trước đó do chính anh tạo ra là 13 tiếng 58 phút. Đây cũng là bài viết thứ 7 của Sơn Tùng M-TP đạt trên 1 triệu like trên Facebook trong năm 2021, đến nay chưa một ca sĩ V-Pop nào làm được điều này.

Sau khi ra mắt MV Muộn Rồi Mà Sao Còn, kênh YouTube của Sơn Tùng cũng đạt 9 triệu người theo dõi, đây là thành tích tốt nhất của nghệ sĩ Việt Nam trên nền tảng này. Với số lượng subscribers (người theo dõi) tăng lên không ngừng, chẳng mấy chốc nam ca sĩ sẽ có nút Kim cương YouTube trong tay.

Thanh Phương