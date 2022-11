Bức ảnh Tăng Thanh Hà chụp cùng Ngô Thanh Vân "bùng nổ" mạng xã hội

HHT - Hình ảnh Tăng Thanh Hà và Ngô Thanh xuất hiện cùng nhau trong một khung hình khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi cuộc hội ngộ giữa "đả nữ" và "ngọc nữ" màn ảnh Việt.

Sau khi lập gia đình, Ngô Thanh Vân và Tăng Thanh Hà đều ít khi xuất hiện trước công chúng hay tham gia các sự kiện showbiz. Thời gian gần đây, tại một show diễn thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường, cả hai đã có lần hiếm hoi hội ngộ. Nhan sắc của hai cô vợ nhà Huy Trần và doanh nhân Louis Nguyễn đã nhận về rất nhiều lời khen.

Trên trang cá nhân của mình, Hà Tăng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng đàn chị Ngô Thanh Vân: "Mấy tấm này SO US luôn chị ba. Cưng ha! Mình thích chị ba lúc này, gương mặt đầy sức sống, cười tươi rói hạnh phúc vô cùng". Dòng trạng thái của Hà Tăng nhanh chóng nhận về lượt "bão like" chỉ sau ít giờ đăng tải.

Không hẹn mà gặp, cặp chị em Vân - Hà đều diện thiết kế tweed kẻ caro lịch sự và không kém phần sang trọng. Nếu như Ngô Thanh Vân lựa chọn cho mình áo blazer kết hợp cùng chân váy ngắn trẻ trung, thì Hà Tăng lại diện set đồ kín đáo hơn. Nhiều người hâm mộ thích thú bình luận, đây quả là cuộc hội ngộ đầy thú vị khi "đả nữ" và "ngọc nữ" làng điện ảnh gặp nhau.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân còn xuất hiện cùng ông xã Huy Trần trong sự kiện lần này. Cả hai diện thiết kế đôi với tông màu xanh trẻ trung. Đây cũng là sự kiện đầu tiên Huy Trần và Ngô Thanh Vân tham dự sau nửa năm sinh sống ở nước ngoài.