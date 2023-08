Bước đi đầu của V BTS ra mắt solo: Tung MV "Love Me Again", ngỏ ý quay lại với người cũ

HHT - V (BTS) "thả xích" MV cho ca khúc b-side nằm trong album solo "Layover" - "Love Me Again", bầu không khí thơ mộng hớp hồn người hâm mộ với visual không điểm chê và giọng hát trầm bổng, du dương.

MV ca khúc đầu tiên thuộc album ra mắt solo của V (BTS) mang tên Love Me Again đã chính thức lộ diện. Love me again thuộc thể loại R&B với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung làm nổi bật lên tông giọng trầm ấm, mơ mộng của V. Phần nghe lẫn phần nhìn đều tỏa ra sức hút khó cưỡng mãnh liệt.

MV được ghi hình tại một hang động ở Mallorca (Tây Ban Nha). Với ý tưởng đơn giản thực hiện như thể đang biểu diễn trực tiếp, bầu không khí tối tăm, bí ẩn của hang động kết hợp với giọng hát âm trầm của V đã tăng thêm không khí sâu lắng cho ca khúc.

Mang ý nghĩa khao khát người yêu trong quá khứ có thể một lần nhìn lại, một lần nữa được chìm đắm trong vòng tay của mối tình cũ. Trong không gian thiếu ánh sáng, trang phục đính sequin lấp lánh và tỏa sáng của V như ẩn dụ hình ảnh một chàng trai cô đơn với tiếng gọi tuyệt vọng, mong muốn được người cũ chú ý, góp phần phản ánh cảm xúc thô sơ và sự tổn thương mà bài hát thể hiện.

Bất chấp màn "trả bài" nhanh như chớp của V khi 8 giờ sáng vừa công bố lịch trình, đến 22 giờ đêm cùng ngày liền "thả xích" MV (theo giờ Việt Nam), Love Me Again vẫn đang cho thấy sức hút khi mang về con số khả quan với 10 triệu lượt xem sau hơn 11 giờ phát hành trên YouTube.

Tuy còn 1 tháng nữa mới đến ngày album phát hành chính thức. Nhưng trong thời gian này, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chìm ngập trong "thính" khi MV của các ca khúc B-side sẽ được lần lượt tung ra. Toàn bộ ca khúc trong album sẽ đều có MV.

Sau Love Me Again, tiếp đến sẽ là MV cho ca khúc For Us sẽ được tung ra vào 11 giờ ngày 11/8 tới đây (theo giờ Việt Nam).