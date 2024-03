Bước ngoặt khiến đại tiểu thư Hong Hae In quyết định kết hôn với Baek Hyun Woo

HHT - Ăn mặc toàn đồ hiệu, phong thái rất kiêu sa nhưng gia đình chồng tương lai của đại tiểu thư Hong Hae In luôn nghĩ cô là con nhà nghèo, thậm chí còn vướng nợ nần. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến tiểu thư tài phiệt quyết định gắn bó với anh.

Là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Hong hoành tráng, giàu nhất nhì Hàn Quốc nên Hong Hae In biết mình siêu giàu từ nhỏ. Lớn lên trong nhung lụa, Hae In hễ xuất hiện là tỏa ra khí chất con nhà giàu, từ những set đồ hiệu phiên bản giới hạn đến thần thái kiêu kỳ. Ấy thế mà chỉ riêng Baek Hyun Woo là không nhìn ra điều ấy, vẫn nghĩ Hae In xuất thân bình dân.

Hyun Woo lớn lên ở nông thôn, tối ngày chỉ biết học hành, ra trường lại chăm chỉ làm việc để gây dựng sự nghiệp nên không thể nhìn quần áo mà đoán số tiền. Bởi thế, Hyun Woo mới tưởng cô thực tập sinh Hong Hae In là con nhà nghèo. Từ đó mà anh chàng có màn tỏ tình không thể hài hước hơn khi khoe rằng nhà mình ở quê có 35 con bò, bản thân Hyun Woo thuê nhà dài hạn ở Seoul chứ không phải trả tiền theo tháng, nghĩa là tài chính ổn định, đủ để nuôi Hae In nếu như cô thất nghiệp.

Đến khi hẹn hò với Hae In, Hyun Woo cũng hồn nhiên nhận xét cô mặc quần áo giống như bà mình, đồ còn bị thủng lỗ nên đoán là gia đình bạn gái đang nợ nần, nên Hae In không có tiền sắm sửa. Nhưng dù có vậy, Hyun Woo vẫn sẵn lòng ở bên Hae In.

Chưa hết, chị gái Hyun Woo cũng không vừa mắt bạn gái của em trai. Bà chị đã hẹn Hae In ra quán cà phê, đưa cho cô một khoản tiền để “rời xa Hyun Woo nhà tôi”. Lý do vì Hyun Woo được nhiều cô gái để ý, toàn là nhân viên của các công ty lớn chứ không như Hae In.

Vậy là trong thời gian ngắn, đại tiểu thư Hong Hae In đã ba lần bị bạn trai cùng người nhà bạn trai tỏ ý ái ngại cho hoàn cảnh của mình. Và chính vì thế, Hae In lại càng yêu Hyun Woo hơn, bởi biết chắc rằng anh đến với cô vì tình cảm chân thành chứ không gì khác.