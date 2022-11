Ca sĩ Aaron Carter, em trai thành viên Backstreet Boys Nick Carter, qua đời ở tuổi 34

HHT - Sự ra đi của Aaron Carter đã được xác nhận bởi Taylor Helgeson vào ngày 5/11, người đại diện của nam ca sĩ. Nam ca sĩ được phát hiện tử vong trong bồn tắm, sau khi cảnh sát nhận được lời kêu cứu từ nhà riêng của anh.

Alejandra Parra, Phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, xác nhận rằng các cảnh sát viên đã nhận được một cuộc gọi lúc 10:58 sáng (theo giờ địa phương) liên quan đến một cái chết đáng ngờ tại tư dinh của Carter. Parra cho biết "một người đã qua đời" đã được tìm thấy tại nhà, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết. Vài giờ sau, đại diện của Aaron Carter xác nhận anh đã qua đời ở tuổi 34. Tuyên bố từ gia đình và quản lý của Carter cũng được đưa ra.

Aaron Carter từng là một ca sĩ tuổi teen rất được yêu thích vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc quen thuộc như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old,... Album đầu tay của Aaron tẩu tán được 9 triệu bản, giúp anh trở thành "hoàng tử nhạc Pop" trước khi Justin Bieber xuất hiện. Aaron cũng em trai của nam ca sĩ nổi tiếng Nick Carter - cựu thành viên nhóm nhạc lừng danh Backstreet Boys. Album phòng thu thứ năm và cuối cùng của anh ấy, "Love", được phát hành vào năm 2018.

Trái với thời thiếu niên nổi tiếng, nam ca sĩ rơi vào nghiện ngập và sử dụng chất kích thích. Aaron Carter tiết lộ bản thân gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt, lo âu cấp tính và trầm cảm. Vào tháng 9/2022, Aaron Carter đăng ký vào trại cai nghiện lần 5 với hy vọng giành lại quyền nuôi con trai 10 tháng tuổi của mình là Prince.