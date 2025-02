Ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024

HHT - Ca sĩ SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy lọt vào đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 thuộc lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Hoa hậu Thanh Thủy

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh ngày 1/7/2002, dân tộc Kinh. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và được Thành Đoàn Đà Nẵng đề cử cho giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Năm 2024, Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024. Với những phần thể hiện xuất sắc và ứng xử khéo léo, Thanh Thủy đã giành được danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International 2024.

Trước đó, Thanh Thủy đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2022. Cô còn từng đạt danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021. Cũng trong năm 2021, Thanh Thủy từng giành ngôi Á khôi Sinh viên tài năng thanh lịch thành phố Đà Nẵng.

Ca sĩ SOOBIN

Nguyễn Huỳnh Sơn được biết đến với nghệ danh SOOBIN. Nam ca sĩ sinh ngày 10/9/1992, dân tộc Kinh. Hiện tại, nam ca sĩ thuộc sự quản lý của Công ty SpaceSpeakers Label. Anh được Báo VnExpress đề cử.

Năm 2024, SOOBIN tham gia Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và làm mới các ca khúc dân gian (Trống Cơm và Chiếc Khăn Piêu) giúp lan tỏa được giai điệu, văn hoá dân gian đến gần hơn với mọi khán giả, nhất là các bạn trẻ. Nam ca sĩ cũng đoạt giải “Anh tài toàn năng (X-Fire)”, “Anh tài được yêu thích nhất” tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Ngoài ra, SOOBIN cũng sở hữu một số thành tích ấn tượng:

- Male Icon Of The Year - “Male Icon Awards 2024 do Men’s Folio Việt Nam tổ chức.

- Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất 2024 - Vạn Xuân Awards.

-Tại Giải thưởng Mai Vàng năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: MV được yêu thích nhất; Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

- Tại giải thưởng WeChoice Awards năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: EP/Album; Màn trình diễn bùng nổ; Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá; Nhân vật truyền cảm hứng; BFF - Best Fandom Forever.

- Tại giải thưởng Làn Sóng Xanh năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: Album của năm (Album Bật nó lên), "Sự kết hợp đột phá" (tác phẩm Trống Cơm).