Các "nữ thần phim Hàn" trở lại: Kim Go Eun và Park Min Young có lấy lại được hào quang?

HHT - Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 9 đánh dấu sự trở lại của những nữ thần không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng: Kim Go Eun, Park Min Young, Lee Se Young, Yuri (SNSD) và Jung Eun Ji (Apink).

Yuri (SNSD) - Goob Job

Sau thành công của Bossam: Đánh Cắp Số Phận, Yuri (SNSD) tái hợp nam diễn viên Jung Il Woo trong bộ phim mới mang tên Good Job. Nội dung phim xoay quanh Eun Sun Woo (Jung Il Woo), một người có cuộc sống hai mặt. Một mặt, anh điều hành một công ty lớn, nhưng đồng thời mặt còn lại anh bí mật hành nghề thám tử. Yuri vào vai nữ trợ lý đắc lực, nhanh nhẹn và năng nổ của chàng thám tử này.

Good Job đã phát sóng tập đầu tiên vào ngày 24/8 vừa qua, sau Extraordinary Attorney Woo (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo). Bộ phim có khởi đầu khả quan khi tập 1 thu về rating toàn quốc là 2,3%. Yuri cũng được công nhận diễn xuất hợp cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại, khẳng định mình ở vai trò diễn viên.

Kim Go Eun - Little Women

Little Women là bộ phim truyền hình được trông đợi là bom tấn tháng 9 của đài tvN. Bộ phim được lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Little Women về 4 cô em gái nhà March của tác giả Louisa May Alcott, nhưng được kể trong bối cảnh hiện đại và hợp với văn hóa Hàn Quốc. Trong Little Women xứ Kim chi, sẽ chỉ còn 3 chị em và họ sẽ cùng chống lại một gia tộc có sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc.

Không chỉ có cốt truyện gây tò mò, Little Women còn thu hút bạn đọc Hoa Học Trò bởi dàn diễn viên tài năng. Ba nữ thần đảm nhận vai ba chị em gái trong phim đều là những cái tên quen thuộc, nổi tiếng và được công nhận qua nhiều dự án thành công: Kim Go Eun của Goblin, Quân Vương Bất Diệt; Nam Ji Hyun của Lang Quân 100 Ngày; Park Ji Hoo là ngôi sao mới của All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống)...

Trong dàn diễn viên, Kim Go Eun đặc biệt được quan tâm nhất. Sau Quân Vương Bất Diệt thất bại, Yumi’s Cells không thành công như kỳ vọng, bạn đọc Hoa Học Trò hy vọng Little Women sẽ giúp Kim Go Eun trở lại đỉnh cao.

Lee Se Young - The Law Cafe

Sau thành công của siêu phẩm cổ trang Cổ Tay Áo Màu Đỏ, Lee Se Young đã sẵn sàng trở lại trong bộ phim có bối cảnh hiện đại, đề tài pháp lý The Law Cafe. Bạn diễn của Lee Se Young trong dự án này là Lee Seung Gi. “Tôn Ngộ Không” và “Bạch Cốt Tinh” của Hoa Du Ký hợp tác khiến bạn đọc Hoa Học Trò không khỏi tò mò và háo hức.

The Law Cafe lấy bối cảnh một quán cà phê, nơi vừa bán cà phê, vừa là… một công ty luật. Lee Seung Gi vào vai cựu công tố viên Kim Jung Ho, Lee Se Young vào vai một luật sư xinh đẹp và tính nóng như lửa Kim Yu Ri. Cả hai cùng xử lý các vụ án và cùng vẽ nên một câu chuyện tình yêu tại quán cà phê đặc biệt này.

Lee Se Young được đánh giá cao bởi vừa xinh đẹp, vừa diễn tốt cả ở cổ trang lẫn hiện đại. The Law Cafe được trông đợi sẽ tiếp tục giúp Lee Se Young khẳng định vị trí của mình trên bản đồ ngôi sao Hàn Quốc.

Jung Eun Ji - Blind

Trong lúc chuẩn bị cho Work Later, Drink Now mùa 2, Jung Eun Ji sẽ trở lại với tác phẩm mới mang tên Blind. Trong dự án này, Jung Eun Ji hợp tác với Ok Taecyeon. Cả hai đều là những thần tượng đa tài và được công nhận về diễn xuất, cú bắt tay của cả hai gây tò mò lớn.

Được biết, kịch bản của Blind được viết bởi biên kịch của Voice 4, vì thế nó cũng có không khí trinh thám, kinh dị, bí ẩn đặc trưng. Trong phim, Jung Eun Ji vào vai một nhân viên xã hội tốt bụng và nhiệt huyết, luôn muốn giúp đỡ người khác. Cô cùng nhân vật của Ok Taecyeon tham gia điều tra vào một vụ án giết người hàng loạt, cố gắng tìm ra sự thật.

Là một thần tượng được công nhận về diễn xuất, đã đóng khá nhiều phim, nhưng Blind là dự án phim đề tài pháp lý đầu tiên mà Jung Eun Ji tham gia. Qua đó cho thấy cô đang tiếp tục khẳng định và mở rộng phạm vi diễn xuất của mình nhiều hơn nữa.

Park Min Young - Love in Contract

Park Min Young sẽ sớm trở lại với Love in Contract, một phim truyền hình tình cảm lãng mạn chiếu vào khung giờ vàng. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Park Min Young hợp tác với nam diễn viên Go Kyung Pyo - ngôi sao của Reply 1988, Seoul Vibe…

Love in Contract kể về cô gái Choi Sang Eun (Park Min Young), là một chuyên gia cung cấp dịch vụ giả làm người yêu cho những người cần tìm bạn gái để đưa đến các buổi họp lớp, đám cưới… Choi Sang Eun có một khách hàng lâu năm là Jung Ji Ho (Go Kyung Po). Hợp đồng “giả vờ yêu” của họ kéo dài đã 5 năm; lịch trình gồm thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Bỗng một khách hàng mới xuất hiện, “chốt đơn” thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; và làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Đã từng rất thành công với Thợ Săn Thành Phố, Thư Ký Kim Sao Thế, nhưng gần đây các phim của Park Min Young không tạo được tiếng vang: Bí Mật Nàng Fangirl, Ngày Đẹp Trời Em Sẽ Đến, Dự Báo Tình Yêu và Thời Tiết… Bạn đọc nhà Hoa hy vọng Love in Contract sẽ giúp Park Min Young lấy lại được hào quang.