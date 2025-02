Các “phú ông”, “phú bà” góp tay, SoshiVN vượt mức quỹ tiếp ứng chỉ sau 7 tiếng

HHT - Ngay khi có tin Tiffany Young sẽ tổ chức fancon tại TP.HCM, SoshiVN - FC lớn nhất của SNSD tại Việt Nam với 202K người theo dõi, đã nhanh chóng lên kế hoạch “tiếp ứng” idol một cách “thần tốc”.

Ngay sau khi thông tin “chị đẹp mắt cười” Tiffany sẽ đến Việt Nam được chính thức công bố vào chiều 12/2, và TP.HCM chính là điểm đến đầu tiên trong chuỗi FAN-CONCERT TOUR "HERE FOR YOU" IN ASIA, các V-Young One và V-Sone đã vỡ oà trong hạnh phúc. Vì đây là lần đầu tiên một thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD mang fan-concert hoành tráng tới Việt Nam.

Theo bật mí từ đơn vị tổ chức, FAN-CONCERT TOUR "HERE FOR YOU" IN HO CHI MINH CITY sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22/3/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM). Hiện thông tin bán vé chưa được công bố, nhưng các fan của Tiffany đều cho rằng sức chứa khoảng 2.000 chỗ của Nhà thi đấu Nguyễn Du là quá ít so với nhu cầu, do vậy cuộc đua săn vé sẽ vô cùng gây cấn.

Ngay trong ngày 12/2, SoshiVN - FC lớn nhất của SNSD tại Việt Nam với 202K người theo dõi, đã nhanh chóng lên kế hoạch “tiếp ứng” idol một cách “thần tốc”. Ở giai đoạn 1, SoshiVN đề xuất 4 mốc dành cho quỹ “tiếp ứng” lần lượt là 20 triệu - 30 triệu - 40 triệu - 60 triệu đồng.

Và chỉ sau 7 tiếng mở quỹ, với sự chung tay của các “phú ông”, “phú bà”, SoshiVN đã nhanh chóng cán mốc ngân sách cao nhất, vượt trên 60 triệu đồng trong sự vỡ oà của các V-Sone.

Phía FC SoshiVN chia sẻ: “Thật sự lúc lên kế hoạch cho fan project, đã có lúc tụi mình lo lắng không biết có đạt được mốc tối thiểu không vì SSVN cũng đã ngừng hoạt động một thời gian khá dài. Nhưng mà… Són Việt quá giỏi.”

Với con số này, ở giai đoạn 1, SoshiVN sẽ đứng ra chuẩn bị các hạng mục “tiếp ứng” gồm: Banner cầm tay cho các V-Sone, trang trí phòng chờ thật bling bling, có khu vực booth check-in dành riêng cho fan, xe tải đồ ăn dành cho Tiffany và đội ngũ staff, cờ phướn trang trí, quà tặng cho Tiffany.

Theo SoshiVN, tuỳ vào tình hình thực tế và sự cho phép của BTC, các hạng mục có thể được thay đổi so với dự kiến, thậm chí có thể “chơi lớn” hơn, tổ chức project thật quy mô, đáp ứng lại tấm lòng các V-Sone gửi gắm.

Ngoài ra, FC SoshiVN cũng đang mở một project đặc biệt, kêu gọi các fan gửi ảnh và video chia sẻ về điều ước và gửi gắm thông điệp của bạn tới Tiffany. Đồng thời các V-Sone cũng có thể gửi thêm tấm hình kỉ niệm gắn với hành trình “đu idol” của bạn trong suốt thời gian qua.

Nếu muốn tham gia, các V-Sone nhớ nhanh tay nhé, vì hạn chót nhận hình ảnh và video là ngày 19/2/2025.