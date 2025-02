Các tài năng Gen Z "càn quét" Grammys 2025: Billie Eilish gây tiếc nuối

HHT - Lễ trao giải Grammys lần thứ 67 khép lại với sự trỗi dậy mạnh mẽ của loạt tài năng trẻ khi nhiều nghệ sĩ lần đầu tiên chạm tay vào chiếc kèn vàng danh giá.

Sabrina Carpenter

Không chỉ giành được một mà đến tận hai giải Grammys đầu tiên trong sự nghiệp, Sabrina Carpenter đã có một đêm đầy thăng hoa. Cô xuất sắc chiến thắng tại hai hạng mục Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất và Album nhạc Pop xuất sắc nhất. Trên sân khấu Grammys, giọng ca Espresso cũng gây choáng ngợp với màn biểu diễn bùng nổ gồm hai ca khúc Espresso và Please Please Please, nhận về vô số lời khen từ khán giả.

Chappell Roan

Được mệnh danh là "Công chúa miền Viễn Tây", Chappell Roan chính thức ghi dấu ấn với chiến thắng tại hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Từ một cái tên ít được biết đến, cô đã vươn lên trở thành một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của làng nhạc Âu Mỹ.

Khi nhận giải, Chappell Roan đã có bài phát biểu kêu gọi các hãng đĩa phải có trách nhiệm đảm bảo mức lương đủ sống và chế độ chăm sóc sức khỏe cho các nghệ sĩ trẻ, khiến nhiều nghệ sĩ tại đêm trao giải đồng cảm.

Doechii

Gây bất ngờ, nữ rapper trẻ đang lên - Doechii đã vượt qua những tên tuổi kỳ cựu như J. Cole, Future và Eminem để giành giải Album nhạc rap xuất sắc nhất với mixtape đột phá Alligator Bites Never Heal. Cô trở thành nữ nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử chiến thắng hạng mục này sau Lauryn Hill và Cardi B. Khi lên nhận giải, nữ rapper trẻ đã bật khóc và có bài phát biểu xúc động, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Dù đêm trao giải chứng kiến sự bùng nổ của loạt tài năng Gen Z, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi Billie Eilish ra về trắng tay dù sở hữu đến 7 đề cử với album HIT ME HARD AND SOFT. Đặc biệt, hai hạng mục Album của năm và Bản thu âm của năm tiếp tục gây tranh cãi khi kết quả không nghiêng về phía Billie, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.