Các tổ đội “xâm chiếm” Rap Việt: Under The Hood khả năng có Quán quân, OCEAN M.O.B dần mờ nhạt

HHT - Cũng như hai mùa đầu, Rap Việt mùa 3 hội tụ dàn rapper đến từ nhiều tổ đội có tiếng trong cộng đồng nhạc rap. Với những gương mặt còn trụ lại, tổ đội nào đang có cơ hội "xưng vương" năm nay?

Tổ đội Under The Hood

Under The Hood là nhóm nhạc rap được thành lập từ năm 2018 với đội hình 7 rapper và 4 beat maker. Nối tiếp thành công của B-Wine và V# trong mùa 2, tổ đội Under The Hood cử tiếp 2 thành viên là Minh Lai và Liu Grace đến với Rap Việt 2023.

Lần “ra sân” này, Minh Lai và Liu Grace đã mang đến những phần trình diễn mãn nhãn. Tuy cặp đôi ngọt nhà Under không cùng đội, nhưng cả hai vẫn luôn hỗ trợ nhau hết mình. Liu Grace cũng là cái tên đầu tiên đặt chân vào đêm chung kết sau khi xuất sắc vượt qua vòng bứt phá đầy gay cấn.

Tổ đội GERDNANG

Sau thành công của HIEUTHUHAI và Negav trong King Of Rap, tổ đội GERDNANG tung thành viên tiếp theo là HURRYKNG đến với sân khấu Rap Việt. Với chất giọng cuốn hút cùng tư duy âm nhạc tốt, HURRYKNG nhanh chóng “gây bão” tại chương trình.

Nam rapper nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua những tiết mục được đầu tư chỉn chu, ca từ sâu sắc như Hãy Yêu Tôi Bây Giờ, Bet On Us, Một Công Đôi Việc. Tại vòng bứt phá, với sự hỗ trợ từ HIEUTHUHAI, HURRYKNG đã thăng hoa trong phần trình diễn. Kết thúc vòng thi của bảng D, tuy không giành được quyền đại diện bảng đi tiếp nhưng khán giả vẫn hy vọng “quái vật” đến từ GERDNANG sẽ có được chiếc nón vàng để trở lại vào đêm chung kết.

Tổ đội OCEAN M.O.B

OCEAN M.O.B là một nhóm gồm 6 thành viên đều là các rapper trẻ cùng theo đuổi dòng rap Trap - Drill. Rap Việt mùa 3 lên sóng, tổ đội này chỉ có duy nhất wAvy tham gia. Tuy nhiên, những gì nam rapper mang đến lại không được như kỳ vọng.

Sau mùa đầu tiên, Gill liên tiếp cho phát hành nhiều ca khúc “triệu view”. Sức ảnh hưởng của tổ đội này được nâng lên khi “viên ngọc quý” Obito ghi danh trong dàn thí sinh chất lượng của Rap Việt mùa 2 và chinh phục khán giả qua loạt ca khúc trong top thịnh hành như SIMPLE LOVE, SOJU LOVE...