Cách đăng ký làm Căn cước công dân gắn chip online tại nhà, thủ tục nhanh chóng tiện lợi

HHT - Hiện tại, bạn có thể đăng ký làm thẻ Căn cước công dân gắn chip online tại nhà. Giúp giảm bớt thời gian chờ đợi làm thủ tục. Sau đây là hướng dẫn cách đăng ký làm Căn cước công dân gắn chip online trên điện thoại hay máy tính cực kỳ nhanh chóng và đơn giản.

Lưu ý: Cách đăng ký CCCD online này chỉ áp dụng cho những tỉnh thành mà Cơ quan Công an đã cho phép người dân đăng ký đặt lịch tại nhà. Bạn cần kiểm tra thử Công an tỉnh mình đã cho phép làm online hay chưa nhé.

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy truy cập vào trang web của Cổng dịch vụ công quản lý cư trú của nhà nước TẠI ĐÂY .

Sau đó, bạn hãy chọn vào mục Căn cước công dân để bạn có thể bắt đầu đăng ký làm Căn cước công dân online.

Bước 2: Bạn hãy dùng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia của bạn để đăng nhập vào cổng thông tin này và rồi ở màn hình xác nhận đăng nhập tiếp theo thì bạn sẽ nhận được mã xác nhận. Việc của bạn là chỉ cần nhập đúng mã đó là đăng nhập thành công nhé!

Bước 3: Và bây giờ hãy bắt đầu đăng ký thôi, hãy chọn cho mình Thủ tục hành chính. Để đăng ký làm căn cước công dân thì bạn hãy chọn vào mục Cấp thẻ Căn cước công dân và chọn vào lý do thực hiện, ở mục này tùy theo tình trạng hiện tại của bạn mà bạn có thể chọn Cấp thẻ căn cước công dân chuyển từ chứng mình nhân dân 9 số hoặc 12 số hay cấp thẻ căn cước công dân lần đầu. Tương tự có khá nhiều vấn đề về căn cước công dân cho thực hiện đăng ký các thủ tục đó. Sau khi hoàn tất hãy bấm Tiếp tục.

Bước 4: Tiếp theo, hãy chọn vào Cấp thực hiện, ở đây mình khuyên bạn nên chọn Cấp tỉnh để có thể tìm các cơ quan công an để đăng ký làm CCCD. Còn ở mục Cơ quan thực hiện thì bạn hãy chọn Cơ quan Công an nơi tỉnh bạn ở hoặc các cơ quan khác nếu bạn chọn mục khác rồi ấn vào Tiếp tục sau khi chọn xong.

Bước 5: Tiếp đến là thông tin ở Phiếu yêu cầu, bạn cần phải đọc kĩ lại các thông tin phía trên được lấy từ dữ liệu công dân Quốc gia. Nếu chính xác thì bạn chỉ cần ấn chọn vào ô Tôi xin cam đoan những thông tin kê trên tờ khai là đúng sự thật rồi ấn nút Tiếp tục là được.

Bước 6: Tiếp tục chọn ngày Đăng ký thu nhận thông tin CCCD. Ngày ở đây sẽ là ngày bạn thực sự rảnh và bạn có thể đến cơ quan công an để làm thủ tục cũng như khai thêm thông tin và làm CCCD. Hãy quyết định thật kĩ và chọn vào những ô ngày màu trắng rồi ấn vào Tiếp tục.

Bước 7: Một lần nữa bạn sẽ được đọc và xác nhận thông tin nhưng lần này bạn sẽ được cấp thêm một mã hồ sơ, hãy đọc kĩ và bấm vào Tiếp tục thôi.

Bước 8: Đây là bước cuối cùng của việc đăng ký, một giấy hẹn sẽ được hiện ra cho bạn. Việc của bạn là in ra hoặc lưu về để khi đến cơ quan công an làm CCCD vào đúng ngày đăng ký thì bạn sẽ trình ra để được cơ quan công an hỗ trợ làm CCCD một cách nhanh nhất.

Bạn đã đăng ký làm Căn cước công dân gắn chip thành công chưa? Nếu chưa thì hãy thử ngay cách này để có một quá trình làm Căn cước công dân nhanh, gọn, lẹ nhất và bảo đảm an toàn cho bạn nhé!

Sơn Trần