Cẩm nang nhỏ xinh giúp các bạn tween sử dụng Internet an toàn và hiệu quả

HHT - Làm sao để tween an toàn trên mạng luôn là trăn trở của nhiều bậc phụ huynh, nhất là khi các bạn nhỏ luôn cần tham gia vào các lớp học online, hoặc các group học tập trên mạng xã hội. Chính vì thế, các bạn tween đừng nên bỏ qua cuốn sách nhỏ xinh "15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả", nơi có các bí kíp mà bạn cần!

Hẳn các bạn tween đều chẳng còn xa lạ gì với mạng Internet vì chúng mình khi đi học ở trường đã được các thầy cô giới thiệu nhiều điều hay về mạng máy tính, và học online chính là sử dụng Internet để học tập. Dù mạng Internet mang đến một nguồn tài nguyên vô tận, giao lưu và khám phá nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bạn chưa được trang bị kĩ năng sử dụng an toàn.

15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả nằm trong bộ sách 15 bí kíp giúp tớ an toàn của Nhà xuất bản Kim Đồng dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi chính là một “cẩm nang” giúp các bạn tween có thêm những kĩ năng sử dụng Internet an toàn và hiệu quả.

Gói gọn trong 68 trang sách do nhóm tác giả của Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFC Việt Nam) biên soạn, 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả giới thiệu nhiều bí kíp “nhỏ mà có võ” như cách đối phó khi bị bắt nạt trên mạng, khám phá kho tài nguyên trên Internet với những trang web hay và bổ ích, làm thế nào để không bị đánh cắp tài khoản, đề phòng chập điện khi sử dụng máy tính và điện thoại…

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra nhiều thử thách giúp các bạn tween hệ thống hóa kiến thức đã đọc được, ví dụ như cách đặt mật khẩu, cách bảo vệ thông tin cá nhân… Tất cả câu hỏi đều ở dạng trắc nghiệm và có hình minh họa, giúp các bạn tween dễ đọc, dễ nắm bắt thông tin và hào hứng tham gia trả lời.

Ngoài cuốn 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả, bộ sách 15 bí kíp giúp tớ an toàn còn có các tựa sách hấp dẫn khác dành cho các bạn tween như: Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em, Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích, Cẩm nang phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường, Cẩm nang an toàn chung cư, Cẩm nang phòng tránh đuối nước…

Bộ sách ra đời với mong muốn trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức và kĩ năng cần thiết giúp trẻ an toàn và tránh khỏi những nguy cơ tiềm tàng trong cuộc sống thường ngày.