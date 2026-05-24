Cận cảnh first dance của Yaya - Nadech trong hôn lễ Na Uy đẹp như cảnh phim

HHTO - Một ngày sau khi hôn lễ ở Na Uy diễn ra, cặp đôi Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya mới "xả hình" lễ đường ngoài trời cho người hâm mộ cùng chiêm ngưỡng. Cô dâu xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc váy cưới do Louis Vuitton thiết kế riêng.

Ngày 22/5, lễ cưới của Yaya và Nadech tại Na Uy chính thức diễn ra. Các khách mời chỉ tiết lộ một vài khoảnh khắc ở tiệc tối, trong khi loạt hình "nét căng" ở lễ đường ngoài trời phải đến chiều tối 23/5, cô dâu - chú rể mới chính thức tiết lộ.

Hashtag #NYเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น (NY rể Na Uy dâu Khon Kaen) tiếp tục được cặp đôi, khách mời và người hâm mộ sử dụng trong suốt những ngày hôn lễ diễn ra tại Na Uy.

Nadech - Yaya đẹp tựa công chúa - hoàng tử xé truyện bước ra trong lễ đường ngập hoa trắng ở khuôn viên ngát xanh. Sự chú ý của fan va vào chiếc váy cưới tối giản nhưng tôn lên hoàn hảo vóc dáng thanh mảnh và khí chất thanh lịch của Yaya. Đây là thiết kế của Nicolas Ghesquière dành riêng cho nàng đại sứ của Louis Vuitton trong ngày trọng đại trong đời. Chiếc váy và găng tay với họa tiết ren tinh xảo được đính thủ công bởi hàng ngàn viên ngọc trai và pha lê. Vẻ thanh lịch của Yaya càng được tôn lên bởi chiếc khăn voan thêu "tông-xuyệt-tông".

﻿﻿ ﻿ Váy cưới và trang sức Yaya sử dụng trong hôn lễ ở Na Uy đều đến từ Louis Vuitton.

Tiệc tối do nam diễn viên Mark Prin - bạn thân của cô dâu, chú rể chủ trì. Vợ chồng Mark Prin - Kimmy Kimberley từng đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể trong lễ cưới của Nadech - Yaya tại Khon Kaen.

Một trong những khoảnh khắc gây xao xuyến và viral nhất tại hôn lễ là first dance - phần khiêu vũ mở màn của Nadech - Yaya. Cặp đôi bước vào nhắng nhít trong tiếng reo hò. Nhưng rồi ngay khi nhạc vang lên, không gian trở nên lắng đọng dành trọn sự tập trung cho cô dâu, chú rể.

Cái chạm nhẹ ra hiệu cho chồng quay đầu, cái níu tay của Nadech, ánh mắt tình tứ cặp đôi gửi đến nhau... từng chi tiết nhỏ trong video khiến dân mạng rung động. Góc máy của khách mời đầy ngẫu nhiên, "suộc gốc" không cắt dựng nhưng lại mang không khí lãng mạn tựa như cắt ra từ cảnh phim.

Toàn bộ phần khiêu vũ first dance của Nadech - Yaya trong hôn lễ ở Na Uy.

Cô dâu Yaya "thả tim" cho khách mời cưng xỉu.

Không biết Yaya - Nadech nói gì nhưng fan bất giác "ôm tim".

Nếu bữa tiệc trước đó tổ chức trên du thuyền với ý nghĩa truyền thống của Bắc Âu, thì tiệc tối hậu lễ cưới chính thức diễn ra tại một ngôi nhà kính giữa rừng cây. Khung cảnh ban ngày đã lung linh nhưng một bức ảnh chụp buổi tối càng khiến dân mạng kinh ngạc bởi độ siêu thực, ấm cúng tựa hôn lễ của hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích.

﻿ Một vài "thủ tục" nhỏ được chọn trong tiệc cưới của Yaya - Nadech có rót tháp rượu, chơi mini game hiểu ý nhau...

Buổi đầu tiên được cặp đôi tổ chức tại quê nhà của chú rể Yadech ở Khon Kaen. Theo truyền thông Thái Lan, Yaya và Nadech sẽ còn tổ chức một đám cưới hoành tráng nữa tại Bangkok.