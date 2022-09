Cảnh sát Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về bê bối của Lý Dịch Phong

HHT - Phần tiền truyện của bom tấn "Game of Thrones" đã được công chiếu vào cuối tháng 8 vừa qua trên HBO Max, và đến nay nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn người hâm mộ. Lấy bối cảnh 200 năm trước các sự kiện trong Trò Chơi Vương Quyền, "House of the Dragon" kể về cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu sắt của nhà Targaryen.