Cập nhật: 20 địa phương thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19

HHT - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước, các tỉnh, thành phố đều đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học phòng dịch. Nhiều trường cũng đẩy nhanh lịch kiểm tra học kỳ đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó.

Gia Lai: Sở GD&ĐT TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thông báo cho hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tạm thời nghỉ học từ ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân là do có một học sinh đi chung xe với trường hợp F1.

Bến Tre: Huyện Chợ Lách: Cách ly y tế tại nhà đối với 37 học sinh cùng 2 giáo viên trường mầm non Thị trấn Chợ Lách từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5 vì một học sinh đang học tại trường này đi chơi lễ 30/4 cùng gia đình từ Cần Thơ đi Đà Nẵng trên chuyến bay có một ca dương tính với Covid-19.

Huyện Mỏ Cày Nam: có 207 học sinh cùng 19 cán bộ giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định cũng được thông báo tự cách ly tại nhà từ hôm nay 6/5 vì Hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người từ TP.HCM ra Đà Nẵng về sau xác định dương tính.

Quảng Ngãi

Học sinh từ bậc học Mầm non đến THPT; học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 6/5 cho đến khi có thông báo mới.

Bắc Ninh gửi công văn khẩn trong đêm

Đêm 5/5, UBND tỉnh Bắc Ninh gửi công văn hỏa tốc thông báo cho toàn bộ học sinh, học viên trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 6/5 đến hết 9/5.

Sở giáo dục hướng dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học, đồng thời, phối hợp sở Y tế, phụ huynh quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

Đồng Nai thông báo nghỉ học sau khi ghi nhận ca dương tính

Sáng cùng ngày, Đồng Nai ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, hai học sinh là F1. Sở GD&ĐT Đồng Nai đã thông báo cho học sinh, học viên, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX ở thành phố Long Khánh và 6 xã (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray) thuộc huyện Xuân Lộc; trường Mầm non Bảo Bình (xã Bảo Bình), Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Trung Dũng (xã Xuân Tây) ở huyện Cẩm Mỹ, nghỉ học từ ngày 5/5 cho tới khi có thông báo mới.

Lào Cai cho học sinh Sa Pa nghỉ học từ 6/5 - 9/5

Chiều 5/5, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa, các trường trực thuộc sở trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thông báo kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về việc tạm dừng học tập trung từ ngày 6/5 đến hết 9/5.

Hà Tĩnh học trực tuyến, đẩy nhanh kế hoạch học tập kỳ II

Tại Hà Tĩnh, sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học chủ động đẩy nhanh kế hoạch thi học kỳ II, kết thúc trước ngày 8/5. Sau đó, các trường thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Liên quan 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly ở Hà Tĩnh, từ ngày 6/5, 14 trường ở Hà Tĩnh cho học sinh tạm nghỉ học.

Cụ thể, học sinh 12 trường (mầm non đến THCS) ở 3 xã Tượng Sơn, Việt Tiến, Thạch Lạc của huyện Thạch Hà phải tạm dừng đến trường. Thành phố Hà Tĩnh có 2 trường là Mầm non Tư thục Nguyễn Du và Mầm non iSchool.

Các trường học còn lại trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường, đồng thời nhắc nhở các em thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tập trung đông người.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Lai Châu cho học sinh nghỉ học 3 ngày

Tại tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tân Uyên cho học sinh trên địa bàn nghỉ học 3 ngày, từ 4/5 đến hết 6/5, để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT huyện Tân Uyên cho hay sau 3 ngày nghỉ, huyện căn cứ kết quả xét nghiệm của các F1 trên địa bàn để xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và lãnh đạo sở GD&ĐT về việc có tiếp tục cho học sinh trở lại lớp hay không.

Hải Dương cho học sinh 1 huyện nghỉ học sau khi phát hiện F1

Sau khi xác định hơn 100 trường hợp F1 liên quan ca mắc COVID-19, UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương, cho hơn 1.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tạm thời nghỉ học.

Huyện Ninh Giang: Học sinh các 3 trường Tiểu học Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và một phân hiệu của Trường Mầm non Hưng Long đã cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ 4/5

Chiều 3/5, Sở GD&ĐT Hà Nội ra thông báo về việc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non, tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng chuyển sang học trực tuyến từ 4/5

Đà Nẵng cũng cho học sinh, sinh viên, học viên, trẻ mầm non nghỉ từ ngày 4/5. Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục triển khai giảng dạy, ôn thi trực tuyến cho học sinh, sinh viên, học viên theo lịch học đã quy định.

Yên Bái hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

Trong khi đó, UBND tỉnh Yên Bái cho phép học sinh tất cả bậc học tại thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học đến hết ngày 9/5. Học sinh sẽ được hướng dẫn tự học tại nhà.

Hưng Yên cho học sinh nghỉ học sau khi phát hiện 2 ca dương tính

Tại Hưng Yên, sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, sở GD&ĐT cho phép học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học.

Các cơ sở giáo dục ở huyện Phù Cừ tổ chức dạy học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ cho đến khi có thông báo mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ phụ huynh để có biện pháp giúp học sinh học tập.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố còn lại tổ chức dạy học bình thường nhưng phải đảm bảo tuyệt đối yêu cầu phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Đa số các trường đều chuyển sang học trực tuyến và chuẩn bị đẩy nhanh kế hoạch kiểm tra học kỳ II.

Vĩnh Phúc ban hành công văn hỏa tốc cho học sinh nghỉ hết 8/5

Trước đó, ngày 2/5, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn hỏa tốc, cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 3 đến 8/5. Căn cứ tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ có xem xét và chỉ đạo phù hợp.

Hà Nam nghỉ thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 30/4, tỉnh Hà Nam thống nhất cho học sinh nghỉ thêm một tuần sau kỳ nghỉ lễ. Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện dạy trực tuyến để đảm bảo tiến độ thi cử, tốt nghiệp.

Thái Bình: Toàn bộ học nghỉ học

Thái Bình cho toàn bộ học sinh được cho nghỉ học từ hôm nay 6/5 cho đến khi có thông báo mới sau khi địa phương này ghi nhận liên tiếp 5 trường hợp dương tính với COVID-19 trên nhiều địa bàn.

Sóc Trăng cho học sinh đến từ 7 tỉnh thành có dịch nghỉ học 14 ngày

Học sinh toàn tỉnh đi học bình thường từ ngày 5/5, trừ những học sinh đến quận Bình Tân (TP.HCM) và 6 tỉnh, thành khác là nơi đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Một ngày trước, nhiều học sinh tỉnh Sóc Trăng đang học đã được trường cho về nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam cho các cơ sở giáo dục tại Hội An nghỉ học

Học sinh, sinh viên, học viên, cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở thành phố Hội An vẫn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ tuần sau

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ tuần sau 10/5.

Bắc Giang cho học sinh nghỉ học 1 ngày

Tối 4/5, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn thành phố trở lại trường học bình thường vào ngày 5/5.

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cần thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và phải đeo khẩu trang khi ở trường và nơi công cộng.

Trước đó, tối 3/5, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non tư thục tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5.

Như vậy, trong hai ngày liên tiếp, Bắc Giang có hai quyết định khác nhau về việc học sinh nghỉ học, quay lại trường vì COVID-19.

