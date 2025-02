"Captain America: Thế Giới Mới" có liên quan mật thiết đến bộ phim nào?

HHT - Ngoài loạt phim cũ về Captain America, bạn còn nên theo dõi một phim nữa mới hiểu hết các tình tiết ở “Captain America: Thế Giới Mới”.

Captain America phiên bản Steve Rogers trong MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) là biểu tượng của một siêu anh hùng mẫu mực, luôn đứng về phía công lý. Steve không tiếc thân mình nằm lên quả lựu đạn để bảo vệ đồng đội hay tự lao vào hang ổ địch để giải cứu người bạn thân Bucky Barnes, thậm chí là “thất hứa” buổi hẹn cùng Peggy Carter để tiêu diệt khối Tesseract.

Sau khi trở thành thành viên của nhóm Avengers, anh nhanh chóng được giao cho vai trò lãnh đạo, là kim chỉ nam cho các hoạt động của nhóm. Sau Avengers: Endgame, Steve Rogers giờ đã già nua và quyết định trao lại tấm khiên cho Sam Wilson. Thế nhưng, đây lại là một gánh nặng vượt mức tưởng tượng. Sam không hề sở hữu huyết thanh siêu chiến binh. Không những thế, mini-series The Falcon and the Winter Soldierra mắt ngay sau đó đã cho thấy Sam còn gặp nhiều trở ngại chỉ vì anh là người da màu.

Hóa ra sau khi Steve mất tích, chính phủ Mỹ đã thử nghiệm ra một siêu chiến binh khác là Isaiah Bradley. Thế nhưng, những chiến công của ông không hề được công bố, danh tính của ông bị xóa bỏ trước công chúng chỉ vì là người da màu. Nước Mỹ hay cả thế giới chưa chuẩn bị để nhìn nhận một thủ lĩnh siêu anh hùng da màu. Đây là gánh nặng mà Sam buộc phải đối mặt và thay đổi định kiến của mọi người.

Không những thế, Captain America: Thế Giới Mới còn phải tiếp nối thành công mà ba phần trước để lại. Đồng thời, phim còn phải mở đường cho Avengers: Doomsday vào năm sau. Chính vì thế mà không xem loạt phim The Falcon and the Winter Soldier thì bạn sẽ có đôi chút bỡ ngỡ vì những nhân vật, những tình tiết không biết ở đâu xuất hiện.