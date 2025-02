Captain Boy gặp phải khán giả "manh động", các "Cừu con" có phản ứng kịp thời

HHT - Mới đây, Captain Boy gặp sự cố bất ngờ sau đêm diễn khiến khán giả lo lắng. Tuy nhiên, fanclub của anh đã có phản ứng kịp thời.

Tối 3/2, tại Nhà Hát Lớn tổ chức một chương trình nghệ thuật với sự quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó, nổi bật là dàn Anh trai tham gia trình diễn ca khúc Khát Vọng Là Người Việt bao gồm: Đức Phúc, Erik, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy và Captain Boy.

Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, một sự cố bất ngờ đã xảy ra gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, Captain Boy có hẹn giao lưu cùng người hâm mộ. Trong quá trình đang tương tác với fan, một người đàn ông say xỉn trong đám đông bất ngờ lao tới, có hành vi chửi bới và ý định tấn công nam rapper. Rất may, fan và quản lý của anh đã có mặt và nhanh chóng ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn cho thần tượng.

Sự việc ngay lập tức trở thành được chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Bên cạnh những khán giả lo lắng cho Captain Boy, một số thông tin khác cũng lan truyền sai sự thật và cho rằng vì đám đông tụ tập có thể gây mất trật tự, dẫn đến phản ứng tiêu cực từ người ngoài.

Tuy nhiên, nhiều người trong cuộc khẳng định họ đã giữ trật tự, không gây náo loạn và chỉ hành động khi có dấu hiệu đe dọa từ kẻ say xỉn. Thậm chí trong các đoạn video trên mạng xã hội cũng cho thấy rằng fan thật sự bình tĩnh và phối hợp tốt trong việc bảo vệ nghệ sĩ.

Nhiều người cũng dành lời khen cho fanclub của Captain Boy - Cừu Có Cánh vì đã thể hiện sự văn minh và bình tĩnh khi xử lý tình huống. Thay vì ùa vào gây náo loạn, họ kiên nhẫn đứng chờ để những người có trách nhiệm can thiệp. Cộng đồng fan còn chủ động động viên nhau, an ủi nghệ sĩ và cập nhật tình hình để Captain Boy yên tâm rằng fan vẫn an toàn, không có ai gặp vấn đề gì.

Sau sự việc, Captain Boy đã về nhà an toàn và nhanh chóng trấn an người hâm mộ qua kênh broadcast. Anh gửi lời hỏi thăm, động viên và dặn dò mọi người cẩn thận, đồng thời khẳng định bản thân không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.