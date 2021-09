Cậu bé 12 tuổi phát hiện địa điểm bí ẩn trên Google Maps, ai cũng bảo chưa từng biết đến

HHT - Một cậu bé 12 tuổi ở Anh đã dùng Google Maps để tìm hiểu về nơi mà gia đình chuẩn bị đến chơi. Thế rồi, cậu rất bất ngờ khi thấy một địa điểm có cái tên cực kỳ bí ẩn, mà bố mẹ cậu cũng chưa từng nghe nói tới. Cư dân mạng hiện vẫn bàn tán xôn xao, không biết địa điểm đó thực ra là gì.

Công nghệ cao ngày nay mang lại nhiều sự thuận tiện cho con người, và trong một số trường hợp, nó còn mang lại rất nhiều sự tò mò nữa.

Cậu bé Rory Chapman, 12 tuổi, ở Wallasey (Anh), mới đây đã rất sốc trước khám phá của mình trên Google Maps.

Hôm ấy, Rory dùng Google Maps để tìm hiểu thêm về một địa điểm mà cả gia đình đang dự định đến chơi, đó là Quần đảo Hilbre ở cửa sông Dee, nằm giữa nước Anh và xứ Wales. Quần đảo này gồm 3 hòn đảo là Mắt Nhỏ (Little Eye), Mắt Giữa (Middle Eye) và Hilbre.

Tại quần đảo này, có những lối đi chỉ nổi lên khi thủy triều xuống, nên Rory muốn xem kỹ xem khi đến đó thì mình có thể đi bộ trên những con đường nào. Thế rồi, Rory bất ngờ nhìn thấy một địa điểm được gắn ký hiệu du lịch (có hình chiếc máy ảnh), với cái tên là Hole to the centre of the Earth (Hố dẫn đến trung tâm Trái Đất).

Rory kể với tờ Liverpool Echo: “Em vẫn cùng mẹ dùng Google Maps để học môn Địa lý, và em cũng từng xem Đảo Hilbre. Em biết khá rõ các địa điểm trên đảo, nhưng trước đây chưa từng nhìn thấy địa điểm này. Lúc ấy, em rất bất ngờ và nghĩ: “Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ họ vừa khoan một cái hố thật sâu ở trên đảo, dẫn tới trung tâm Trái Đất?””.

Cậu bé đi hỏi bố là Sean, 36 tuổi, nhưng chú Sean cũng ngạc nhiên không kém con trai mình, nên mới đăng lên mạng để hỏi. Bài đăng của chú Sean thu hút rất nhiều bình luận, nhưng không một ai có câu trả lời. Họ chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên, như:

“Thật kinh ngạc! Tôi chưa từng biết đến địa điểm như vậy!”.

“Có thể ở đấy có một cái hố sâu đến tận trung tâm của Trái Đất thật, nên ai đi đến gần thì hãy cẩn thận”.

Điều đáng tò mò hơn nữa là sau đó, địa điểm này đã được xóa khỏi Google Maps, nên mọi người càng muốn biết “hố dẫn đến trung tâm Trái Đất” là cái gì.

Quần đảo Hilbre là một khu bảo tồn thiên nhiên của địa phương và cũng là khu vực được các nhà khoa học rất quan tâm. Hiện nay vẫn chưa có ai giải thích được rõ ràng về địa điểm “cái hố” kỳ lạ mà Rory tìm thấy.

Thục Hân