Cậu bé "gây bão" cộng đồng mạng với clip đu dây xứng đáng với tên gọi “Spider-man đời thực”

HHT - Không nghỉ ngơi sau thành công của hit "Flowers" và album "Endless Summer Vacation", Miley Cyrus rục rịch trở lại với dự án mới mang tên "Used To Be Young". Ca khúc là những suy tư, chiêm nghiệm của nữ ca sĩ khi bước vào tuổi 30.