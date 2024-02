"Cày phim" chủ đề linh vật 2024: Những chú rồng Tây, rồng ta nổi danh trên màn ảnh

HHT - Là loài sinh vật huyền bí đại diện cho sức mạnh và quyền lực, những chú rồng trở thành nguồn cảm hứng bất tận để các nhà làm phim khai thác và thỏa sức sáng tạo. Đầu năm Giáp Thìn, chúng mình cùng tìm hiểu một số nhân vật rồng nổi danh ở giới điện ảnh phương Đông lẫn màn bạc phương Tây nhé!

Sisu - Raya And The Last Dragon (2021)

Với tính cách lạc quan và hài hước, Sisu mang đến những khoảnh khắc “cười ra nước mắt” mà cũng đầy nhân văn trong bộ phim Raya And The Last Dragon (Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng). Lấy bối cảnh thế giới bị loài Druun - những linh hồn quỷ dữ hóa đá mọi thứ trên đường đi, nhân vật chính Raya đã đánh thức vị rồng thần cuối cùng Sisu và thuyết phục cô rồng lên đường giải cứu thế giới. Đầy duyên dáng và khéo léo ứng phó loạt tình huống “khó đỡ”, Sisu đã thành công chinh phục được trái tim khán giả.

Haku - Spirited Away (2001)

Từng đạt giả Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) xoay quanh cuộc phiêu lưu của cô bé Chihiro vào thế giới của linh hồn và ma thuật. Ở thế giới lạ lẫm đó, Chihiro đã gặp gỡ Haku - một cậu chàng có thể biến thành dạng rồng - nhiều lần ra tay giúp đỡ cô. Haku thực chất là linh hồn của dòng sông gần ngôi nhà mà Chihiro từng sống. Vì dòng sông đã bị lấp đi, cậu cũng quên đi thân phận của của chính mình. Haku chân thành, ấm áp, là một trong những nhân vật anime được yêu thích nhất mọi thời đại của hãng phim Ghibli.

Mushu - Mulan

Nhắc đến các nhân vật mang đậm chất rồng phương Đông trên màn ảnh, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua chú rồng đỏ Mushu trong phim họa hình Mulan (Hoa Mộc Lan) của Disney. Với tư cách là linh vật của dòng họ nữ chính, Mushu được giao nhiệm vụ bảo vệ Mulan khi cô cải nam trang thay cha tòng quân. Mặc dù được gọi là rồng, Mushu lại khá nhỏ con, hiếu động và thích gây rối. Thế nhưng, Mushu cũng là một bạn đồng hành đáng tin cậy và luôn ở bên cạnh Mulan mỗi khi cô cần.

Smaug - The Hobbit: The Desolation Of Smaug (2013)

Xuất hiện với vẻ ngoài khổng lồ và sức mạnh hủy diệt, Smaug là nhân vật phản diện đáng sợ của The Hobbit: The Desolation Of Smaug (The Hobbit: Đại Chiến Với Rồng Lửa). Smaug là trở ngại lớn cho nhân vật chính Bilbo Baggins cùng nhóm phiêu lưu trên hành trình giành lại kho báu và vương quyền. Smaug gây còn gây ấn tượng với khán giả giọng nói đầy uy lực được lồng tiếng bởi "Bác sĩ Trang" Benedict Cumberbatch.

Caraxes - House of the Dragon (2022)

Dù chỉ mới xuất hiện trong mùa đầu tiên của series House of the Dragon, Caraxes đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ về ngoại hình lẫn khả năng chiến đấu. Với chiếc cổ dài linh hoạt và lớp vảy màu đỏ rực, Caraxes gọi bằng cái tên mỹ miều "Rồng Máu". Mang những đặc tính tương tự chủ nhân của mình - thân vương Daemon Targaryen, Caraxes vô cùng mạnh mẽ, hiếu thắng và giàu kinh nghiệm trên chiến trường.

Drogon, Rhaegal và Viserion - Games of Thrones (2011 - 2019)

Không thể phủ nhận rằng một trong những yếu tố thu hút của loạt phim Games of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) chính là những chú rồng mà “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen nuôi lớn, gồm Drogon, Rhaegal và Viserion. Trong đó, Drogon với lớp vảy đen nhánh và đôi cánh khổng lồ là chú rồng mạnh nhất và trở thành “cánh tay phải” đắc lực của Daenerys trong cuộc chiến vương quyền.

Toothless - How To Train Your Dragon (2010)

Khác với hình tượng hung hãn dặc trưng của rồng phương Tây, How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) lại đem đến một nhân vật rồng tinh nghịch, đáng yêu. Là một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim, Toothless chiếm trọn trái tim khán giả với đôi mắt to tròn, tính cách nũng nịu, và đôi khi lại giận dỗi vô cớ y như... một chú mèo nhà. Nhân vật chính Hiccup cũng không thể thoát khỏi sự dễ thương này mà trở thành “sen” của Toothless. Đằng sau gương mặt có phần “vô tri” của mình, Toothless còn ghi điểm khi sở hữu tốc độ và khả năng bay lượn đáng kinh ngạc.