Cha chia tay con gái nhỏ giữa tình hình căng thẳng ở Ukraine, ai xem cũng rơi nước mắt

HHT - Một video quay lại cảnh người cha và cô con gái nhỏ ở Ukraine đều khóc khi chia tay nhau để con gái được đưa đến nơi an toàn khiến bất kỳ cư dân mạng nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới, cũng nghẹn ngào khi xem.

Video này ghi lại hình ảnh một người cha ở Ukraine đang khóc khi tạm biệt con gái nhỏ, để con gái anh lên xe buýt và được đưa tới nơi an toàn, còn người cha thì ở lại. Người xem có thể thấy rằng hai cha con đều khóc, và có lẽ người xem cũng bật khóc. Người cha nhẹ nhàng vuốt tóc, đội mũ cho con gái rồi ôm con, dường như cố gắng an ủi con, trong khi chính anh cũng không thể không rơi nước mắt. Đoạn video này mới được chia sẻ trên trang New News EU và đã nhanh chóng được xem gần 2 triệu lượt, được chia sẻ hơn 12.000 lượt.

Đây là video:

Cư dân mạng đều viết rằng họ rất đau lòng trước những hình ảnh như thế này. Họ viết những bình luận như:

“Trái tim tôi tan vỡ khi xem video. Hy vọng mọi người bình an”.

“Những chuyện như thế này không nên xảy ra”.

“Một thời điểm khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi thấy thật đau buồn. Hy vọng họ đều an toàn và mọi chuyện được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình”.

Trước đó, các trang báo lớn cũng đăng hình ảnh một “lỗ hổng” trên bầu trời với đường kính đến 1.600km, được tạo ra do các chuyến bay đều phải thay đổi đường bay để tránh khu vực đang có xung đột. Đây là hình ảnh từ trang hàng không Flightradar24, cho thấy rất nhiều chuyến bay dân sự đều “dạt” ra xa khỏi Ukraine và các quốc gia lân cận. Có những máy bay đang bay phải quay đầu đột ngột. Chẳng hạn, một chuyến bay của El Al (Israel) từ Tel Aviv (Israel) tới Toronto (Canada) đã phải quay đầu ngay khi tới sát không phận Ukraine. Rất nhiều chuyến bay của Hàng không Ba Lan cũng phải quay đầu.

Về căng thẳng Nga - Ukraine, Việt Nam kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới (theo báo Người Lao Động).

Thục Hân