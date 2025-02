Cha đẻ Baby Three – Người tạo cơn sốt túi mù khiến ai cũng muốn "xé hộp"

HHT - Baby Three không chỉ là một món đồ chơi mà còn là "cú hích" kinh doanh từ sự nhạy bén. Đằng sau cơn sốt này là Trương Đình - người biến cơ hội thành thành công.

Nhạy bén để thành công

Baby Three không chỉ là một sản phẩm ngẫu nhiên mà còn là kết quả của sự nhạy bén trong kinh doanh của Trương Đình - một nhà khởi nghiệp trẻ người Trung Quốc. Sinh năm 1992 tại An Huy, Trương Đình từng trải qua đủ nghề, từ công nhân, đầu bếp đến kinh doanh quần áo trước khi bén duyên với lĩnh vực đồ chơi.

Nhận thấy tiềm năng của blind box (túi mù) – trào lưu khiến giới trẻ mê mẩn, anh đã mạnh dạn đầu tư và tạo ra Baby Three, một sản phẩm vừa dễ thương, giá cả hợp lý, vừa kích thích sự tò mò.

Không phải thành công nào cũng đến ngay từ đầu! Trước khi Baby Three bùng nổ, Trương Đình từng gặp thất bại nặng nề vì thiếu kinh nghiệm quản lý. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh kiên trì rèn luyện sự nhạy bén trong kinh doanh và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới. Rồi một ngày, anh phát hiện "blind box", nhập thử về bán, và thế là hàng bay vèo vèo.

Không chỉ gây bão tại Trung Quốc, Baby Three cũng nhanh chóng trở thành hot trend tại Việt Nam. Nhiều tiểu thương nhanh nhạy đã kịp “bắt sóng” xu hướng này, trong đó có chị Thảo Lê, một chủ shop bán lẻ nhiều kinh nghiệm.

Trước đây, chị chuyên kinh doanh thức ăn cho thú cưng, nhưng khi thị trường này ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chị quyết định "chuyển làn" sang Baby Three – một lựa chọn vừa mới mẻ, vừa đầy tiềm năng. Và đúng như dự đoán, mặt hàng này nhanh chóng cháy hàng liên tục!

"Baby Three bên mình hiện đã cháy hàng vì nhu cầu tăng vọt dịp Tết! Hãng cũng rất chịu khó tung ra mẫu mới, khiến ai cũng tò mò và muốn săn lùng. So với nhiều dòng blind box khác, Baby Three có giá dễ chịu hơn nên tiếp cận được nhiều người hơn. Đặc biệt, không chỉ các bạn học sinh mà cả dân văn phòng từ 20 đến 35 tuổi cũng mê mẩn sưu tầm các phiên bản đặc biệt!" - Chị Thảo chia sẻ với Hoa Học Trò Online.

Điều khiến Baby Three trở thành "cơn sốt" chính là cảm giác hồi hộp tột độ khi xé túi mù – bạn sẽ không biết mình nhận được phiên bản nào cho đến khi mở hộp. Chính yếu tố bất ngờ này đã biến Baby Three thành một trào lưu không giới hạn độ tuổi, từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng đều mê mẩn.

Chị Thảo Lê cũng chia sẻ rằng việc không thể chọn ngay phiên bản yêu thích lại càng làm tăng sức hút, khiến nhiều người quyết tâm săn lùng, trao đổi để sở hữu cho bằng được mẫu mình mong muốn. Càng hiếm, càng khó đoán, lại càng khiến người ta muốn săn đủ bộ!

Cơn sốt Baby Three ngày càng lan rộng, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro mà người mua cần lưu ý. Không ít trường hợp lừa đảo đã xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là hình thức đặt cọc trước rồi "bặt vô âm tín".

"Nhiều bạn sinh viên đã đặt cọc cả chục triệu để nhập hàng về bán nhưng lại bị lừa mất trắng. Tốt nhất là hạn chế giao dịch online với người lạ, thay vào đó nên gặp trực tiếp để chắc chắn về nguồn hàng. Không ít bạn vội vàng chuyển khoản mà chẳng biết người bán là ai, đến khi bị lừa mới hối hận thì đã muộn", chị Thảo Lê cảnh báo.

Dù gặp không ít lùm xùm về hàng giả, Baby Three vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, nó đã trở thành một trào lưu sưu tầm thực thụ, thu hút cả những người chơi lâu năm lẫn tân binh mới nhập hội.

Dù là cơn sốt nhất thời hay một niềm đam mê dài lâu, Baby Three vẫn đang được săn đón rầm rộ, đặc biệt là dịp Valentine sắp tới – thời điểm hoàn hảo để những chiếc blind box trở thành món quà bất ngờ đầy thú vị!