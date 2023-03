Chaeyoung (TWICE) liên tục diện trang phục gây tranh cãi, fan sốt ruột chờ JYP lên tiếng

HHT - Kết thúc mở của "The Glory 2" và những chi tiết còn bỏ ngỏ khiến nhiều người đồn đoán "The Glory" sẽ có phần 3. Nhưng cũng không ít khán giả muốn series này kết thúc ở phần 2. "Đao phủ" Lee Do Hyun đã đưa ra lời giải đáp trong phỏng vấn đây của mình.

HHT - Sau cú nhảy đầy phấn khích ăn mừng giải thưởng Phim xuất sắc nhất được trao cho tác phẩm "Everything Everywhere All at Once" tại Oscar 2023, Jamie Lee Curtis khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân.