Chấm điểm trình tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP: "Tha thu" đã là "em của ngày hôm qua"!

HHT - Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã đăng video chia sẻ về dự án âm nhạc sắp ra mắt "There's no one at all". Điều gây bất ngờ cho cư dân mạng chính là trình phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ đã có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây.

Sơn Tùng M-TP sắp trở lại đường đua V-Pop với sản phẩm âm nhạc mang tên There's No One At All. Đây cũng là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của giọng ca gốc Thái Bình được sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tối 25/4, chủ nhân bản hit Muộn rồi mà sao còn đã hé lộ một chút về cảm hứng và giai điệu của bài hát sắp ra mắt. Ngay sau khi video được đăng tải, người hâm mộ đã được một phen trầm trồ trước phần chia sẻ song ngữ Việt - Anh của nam ca sĩ. Nhiều người nhận xét Sơn Tùng M-TP phát âm khá chuẩn giọng Anh - Mỹ. Dù từng gây bão với phát âm "tha thu" một thời, giờ đây Sơn Tùng M-TP đã tự tin và cải thiện vượt bậc về kỹ năng nói tiếng Anh. Anh sử dụng những từ ngữ và cấu trúc câu đơn giản nhưng lại rất tự nhiên chứ không hề gò ép. Phần chia sẻ cũng rất trôi chảy và liền mạch. Theo nhận định của nhiều "dân" IELTS, dù còn một vài lỗi phát âm nhỏ, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xuất sắc truyền tải những thông điệp mà anh gửi gắm trong bài hát lần này. Một vài netizen đã "nhanh tai" chỉ ra một vài từ anh chàng phát âm còn chưa chuẩn như từ career (sự nghiệp). Anh đã phát âm là "cờ-ri" trong khi phát âm đúng phải là "cờ-ria". Trên nền tảng "Tóp Tóp", một giáo viên tiếng Anh đã react lại màn "bắn" ngoại ngữ của "chủ tịch" M-TP Entertainment. Thầy giáo này nhận xét, Sơn Tùng M-TP phát âm khá tốt, rõ chữ và không quá khó nghe. Thần thái của "chủ tịch" cũng nhận được lời khen ngợi khi nhấn âm cuối, nhấn trọng âm đều khá sát với phong cách người bản địa. Có thể thấy, sau một thời gian dài "dùi mài" tiếng Anh, nam ca sĩ đã có thể tự tin giao tiếp, thậm chí là sáng tác ca khúc bằng tiếng Anh. Lần comeback này cũng đánh dấu sự hợp tác của Sơn Tùng M-TP với Chris Gehringer, kỹ sư âm thanh từng hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Rihanna, Lady Gaga, Drake, Demi Lovato, Gwen Stefani…