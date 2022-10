Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương và Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

HHT - Đồng chí Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Đồng chí Phan Duy Bằng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 36 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hai Phó Bí thư là đồng chí Đỗ Minh Sang và đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng.

Đồng chí Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội của tinh thần “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển bền vững của quê hương Bác Tôn kính mến.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tín nhiệm, bầu đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu ba Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI gồm: Đồng chí Trần Bảo Lâm; đồng chí Lê Tuấn Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Thảo. BCH Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI có 41 đồng chí, BTV gồm 13 đồng chí.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương gửi lời cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm, tiếp tục được giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: "Tôi xin hứa, bản thân sẽ luôn trao dồi kiến thức, đoàn kết, kỷ cương, cùng với tuổi trẻ tỉnh Bình Dương vượt thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".