Chân dung Bí thư Tỉnh Đoàn Long An và Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đồng chí Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Long An

Sáng ngày 4/10, tại Hội trường Thống nhất tỉnh Long An đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội được tổ chức trong hai ngày (4 - 5/10/2022) với sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho 54.365 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Long An nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An trong nhiệm kỳ; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh; bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI. Đồng chí Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Long An. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 40 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí.

Đồng chí Bùi Hữu Lộc tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang

Chiều 6/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ 7 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X cũng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư khóa XI, cả hai được bầu với tỷ lệ 100%.

Đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Bối cảnh mới và cả khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong một tương lai rất gần mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên, đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và phát triển quê hương, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.